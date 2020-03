La AFA emite un video de solidarización en torno al coronavirus

Argentina.- La Asociación de Futbol Argentina con ayuda del futbol emite un video en donde explica que todos son equipo y que de la misma manera, jugando como equipo podrán superar la pandemia de coronavirus.

Con imágenes de los recientes hechos vividos en diferentes partes del mundo como también en Argentina y ligado totalmente al futbol, la AFA manda un mensaje claro para combatir los problemas sanitarios que vive el país sudamericano.

Como idea principal es la de buscar en menor contacto entre personas, así como evitar salir de no ser necesario.

"Respeta la distancia, No salgas a cualquier lado que quedás en offside y perjudicás al equipo. Mira toda la gente que te banca afuera, no se amontonen todos arriba. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parece que el rival no existe es peligrosísimo a la hora de atacar"

Argentina hasta hoy 30 de marzo se han reportado 820 casos de personas confirmadas y 20 personas muertas, estos resultados son hasta el corte de esta mañana. Eventualmente se agregarán más conforma pase el tiempo.