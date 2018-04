¿La Academia Chicote Ayala abandona la Clemente Grijalva?

¿Abandonan el barco?

El lanzador ex ligamayorista Luis Ignacio Ayala informó a EL DEBATE sobre la posibilidad de que su equipo deje de participar en la actual campaña de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza debido a, supuestamente, no recibir apoyo de la directiva de la liga a su petición de cambio de sede.

El “Chicote” externó vía telefónica que no recibió una respuesta positiva de parte del presidente del circuito, el señor Anastacio Alcaraz, de trasladarse a otra sede ya que el estadio del ejido Benito Juárez “no reúne las condiciones para jugar en la Clemente Grijalva”.

Sin conocerse aún una decisión final a este conflicto, el delegado del equipo académico, Jorge Rivera solicitó permiso en la sesión semanal de la liga para jugar el próximo domingo en casa de los Abarroteros del ejido México, sus rivales en turno, petición que fue denegada por parte del titular del circuito dominical.

De ahí el enojo y la decisión de parte del ex ligamayorista de querer llevarse el equipo a otra sede.

Cuestionado al respecto, el presidente de la liga Clemente Grijalva Cota dijo que "

"El está en toda su decisión, él es dueño de ese equipo y puede hacer lo que quiera, solamente que nosotros no somos rehenes de nadie y como dijo el ex presidente Efraín Castro en una ocasión: la liga no puede ser secuestrada por nadie, la liga es de todos y por tal se deben de respetar los reglamentos y acuerdos que en esta se tomen", dijo el señor Anastacio Alcaraz.

El directivo agregó que "en las juntas previas al inicio de la temporada, ellos nos presentaron una carta firmada por el comisariado ejidal del Benito Juárez para usar ese estadio y ahora quieren hacer otra cosa, ya son tres ocasiones que abandonan ese estadio y las autoridades de esa comunidad ya no quieren más situaciones de esas. El equipo del Ejido México, así como ampáyeres y anotadores se presentarán el domingo en el Benito Juárez", sentenció el señor Alcaraz.