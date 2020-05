La Asociación de Futbolistas en México reportó con FIFA la eliminación del Acenso MX

Ciudad de México.- En una muestra de apoyo a los futbolistas del Ascenso, la Asociación Mexicana de Futbolistas ha envidado una carta dirigida a FIFA para que revise las decisiones que la Liga MX ha tomado con respecto a la desaparición de una división.

Fue a través de Fox Sports que el periodista Rubén Rodríguez reveló el documento con el que la AMFpro intenta que la liga se retracte de su decisión y le devuelva la fuente de trabajo a los futbolistas.

"El objetivo de la presente misiva es hacer del conocimiento de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) una serie de acciones que ha realizado la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y su Liga MX/Ascenso MX, que en opinión de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), vulneran los derechos humanos de los futbolistas profesionales en México".

De esta manera la se espera que basada en los estatutos de la FIFA se encuentre una manera de rechazar las propuestas realizadas por parte de la Liga MX y la FMF y devolver a los jugadores su división.

"Dado lo anterior, es que la AMFpro solicita la intervención de la FIFA sobre el particular, pues las acciones de la FMF y la forma de difundirlas, lo único que acreditan es la falta de respeto a los derechos laborales y humanos de los futbolistas profesionales de la división ASCENSO MX, rompiendo un equilibrio en la participación y el que la FMF no sea congruente con la normativa y políticas implementadas por la FIFA, pues no es transparente, ni responsable, ni incluyente, ni colaborativo y esto no solo afecta a la integridad de los futbolistas involucrados, sino también la del fútbol en México y por ende como efecto reflejo la del fútbol en el mundo".

Recordamos que las votaciones de este gran cambio en el ftubol mexicano se dieron hace apenas unas semanas primero acudiendo a los 12 dueños del Ascenso para finalizar el torneo. Luego con la Asamblea de Liga MX donde se aprobó estos cambios y finalmente se presentaron con la FMF que también ratificó todo y dieron paso a esta acusación ante el máximo rector del futbol mundial.