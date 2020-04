La Bundesliga en gran riesgo sí no se reanuda pronto

Alemania.- Hace unos días se comentaba la posibilidad de reanudar la Bundesliga a puerta cerrada en mayo, esto por el decreto del gobierno alemán de prohibir grandes eventos deportivos hasta el 31 de agosto, y ahora surgen unas declaraciones de un directivo del Borussia Dortmund que alertan a todos.

Hans-Joachim Watzke, ejecutivo del Durtmund, ha confesado en una charla con Sky Tv que de no jugarse lo que resta del campeonato alemán, muchos equipos podrían desaparecer, y la Bundesliga podría experimentar cambios radicales en su historia.

Si no jugamos durante los próximos meses, toda la Bundesliga se hundirá. Y entonces ni existirá una liga en la forma que conocemos. Hacemos todo lo posible para que podamos volver al trabajo. No queremos un trato especial, definitivamente no; pero tampoco queremos estar en desventaja”, externó.