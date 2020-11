La Cancacaf Liga de Campeones regresará en el mes de diciembre

Miami.- Esta mañana la cuenta oficial de Twitter de la Concacaf Liga de Campeones se dio a conocer que la competencia continental regresará en el mes de diciembre para finalizar el torneo en donde 3 conjuntos mexicanos aun tienen vida. De acuerdo con el video presentado por la competencia esta regresará del 15 al 22 de diciembre.

América, Tigres y Cruz Azul son los equipos que deberá culminar su participación, en los 3 casos los equipos ya conocen a sus rivales, América y Tigres incluso ya jugaron contra ellos teniendo una ventaja mientras que Cruz Azul no pudo hacer lo propio ante Los Angeles FC de Carlos Vela.

Lo que deberá suceder ahora es que los clubes terminen sus partidos pendientes para iniciar con la fase de las semifinales y dar final al torneo que se detuvo desde el mes de marzo con el inicio de la pandemia. Los clubes restantes además de los mexicanos con el Olimpia de Honduras, y 3 equipos más de la MLS, New York City, Atlanta United y Montreal Impact.

Cómo se jugarán los partidos

Como se han revelado el torneo se reanuda el 15 de diciembre por lo que ese día y el 16 serán los juegos de vuelta de todos las series, con excepción de Cruz Azul ante LAFC que no se ha disputado ninguno por lo que se jugará a un solo partido. Los equipos con ventaja para esta vuelta son el América que venció 3-0 al Atlanta, los Tigres que ganó 1-0 al New York y el Olimpia que hizo lo propio ante el Montreal.

En caso de que algunos llegue a ser empatado en el tiempo regular se definirá en la tanda de penales, no habrá tiempos extra para evitar que los equipos tengan mucho desgaste en tan pocos días. Una vez finaliza la fase de los 4tos de final se procederá a las semifinales. Las cuales serán a un partido único y que en caso de empate también se irán a penales.

Concacaf confirms plans to resume 2020 Scotiabank Concacaf Champions Leaguehttps://t.co/ltJugg3hPA



Concacaf confirma planes para reanudar la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020https://t.co/J7guC2LcjG#SCCL2020 pic.twitter.com/5eQjaAOn5H — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 2, 2020

La gran final está programada para el día 22 de diciembre, quienes resulten ganadores de las semifinales que hasta el momento no hay ningún calificado, pero quién más se acerca es América tras haber goleado al Atlanta 3-0. Todos los partidos serán en Estados Unidos como sede única para evitar que los equipos salgan del país para cada duelo.

También dieron a conocer que los partidos serán a puerta cerrada, y trabajan en llevar la transmisión a todos los lugares posibles para que los aficionados puedan ver a su equipo competir.

Liga MX y Concacaf

Luego de la revelación de las fechas para el torneo de Concacaf la Liga MX no tendrá problema alguno en ceder a sus equipos para su participación pues el Guard1anes 2020 está planeado a culminar el próximo 13 de diciembre, con el torneo de Mundial de Clubes no se jugará en diciembre no hubo necesidad de modificar el calendario aunque si hubiera pasado, ya las fechas estaban autorizadas en el mismo calendario de la Liga MX.

América tiene asegurado por lo menos dos juegos de Liguilla, mientras que Tigres y Cruz Azul hasta el momento solo uno con la reclasificación, pero podrían acceder de forma directa en la última jornada, aun así no llegarían sin ritmo pues se mantendrían jugando por lo menos unas semanas más.