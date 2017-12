La Cuchilla se lleva el título

La Cuchilla Hortitec conquistó el título del Torneo de Futbol de Verano de la categoría Máster Diamante. Los horticultores superaron por la mínima diferencia a Congeladora Roiz en una emocionante final celebrada en la cancha del estadio Municipal Doctor Juan Navarro Escoto.



La final.

El duelo por el campeonato comenzó con paridad de fuerzas y ambas escuadras buscando adueñarse del control del esférico para marcar diferencia. La primera de jugada de peligro llegó del lado de los congeladores al minuto 20 de la primera parte, cuando el “Chelelo” Valdez realizó un disparo desde afuera del área que se estrelló en el poste. Pese a los intentos de ambos conjuntos, el balón no entró el marco, por lo que el primer tiempo terminó empatado a cero. En el complemento el duelo siguió bajo la misma tónica con un ir y venir del balón. Fue al minuto 30, cuando La Cuchilla le dio rumbo al partido. El “Pin” López derribó en el área a Lorenzo “Lencho” Nuñez, para que el árbitro decretara el penal, que cobró a la perfección Rodolfo “Rorro” Valenzuela, con el gol que resultó el del campeonato. Congeladora Roiz intentó emparejar el marcador, pero el balón ya no tocó las redes y tras el silbatazo final, comenzó el festejo de Hortitec. Al término del partido, la directiva premió a los equipos finalistas, así como al campeón goleador Carlos Rodríguez con 25 anotaciones, mientras que Rodolfo Valenzuela se quedó co n la nominación de jugador más valioso de la final.