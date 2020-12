La Juventus y Cristiano Ronaldo mal mientras Messi rompe récords

Italia.- Sin fluidez en el terreno de juego, pocas ideas y falta de goles la Juventus de Turín, conjunto comandado por Cristiano Ronaldo enfrentó este 22 de diciembre a la Fiorentina en la jornada 14 de la Serie A italiana, en un partido que terminó con goleada a favor del conjunto del francés Franck Ribéry; todo esto mientras el argentino Lionel Messi anotó el gol que lo consagró como el máximo anotador en la historia con un solo equipo.

El resultado de tres goles por cero a favor de la Viola Gigliati alejó a los turineses hasta la cuarta posición general con tan solo 24 puntos, empatado en este rubro con el Napoli que está en tercer lugar, y por debajo del Inter con 30 y del Milán con 31.

Todo esto vuelve más complicado el panorama de Cristiano Ronaldo en busca de convertirse en bicampeón de Italia, pues aunque aún restan una gran cantidad de puntos por disputar, los equipos que se encuentran en los tres primeros lugares están diseñados para competir por todo este año, con la principal motivación de lograr un título histórico.

A miles de cientos de kilómetros de distancia, en el estadio José Zorrilla, en Valladolid, España, el Barcelona obtuvo los tres puntos acercándose a la parte alta de la tabla en La Liga tras vencer por el mismo marcador, tres por cierto, al conjunto al Real Valladolid.

Las anotaciones estuvieron a cargo de Clément Lenglet al minuto 21, con un cabezazo mortal y un gran centro del Messi; el segundo fue encajado por el delantero danés Martin Braithwaite, tras un gran pase filtrado del astro argentino y una posterior asistencia del estadounidense Sergiño Dest.

El tercer tanto del Barcelona llegó de los botines de Lionel Andrés Messi Cuccittini, que aprovechó un mano a mano para liquidar al arquero rival y con eso convertirse en el jugador con más anotaciones con un mismo equipo con 644 goles, superando los 643 conseguidos por Edson Arantes do Nascimento "Pelé" en el Santos de Brasil.

Esto significó, aunque indirectamente, otro revés para el portugués Cristiano Ronaldo, quien a pesar de ser el momentáneo líder de goleo en la Serie A con 12 tantos, por 11 de su más cercano competidor Romelu Lukaku, no logró conseguir el premio The Best y cerrará el año con un sabor amargo al ser un futbolista con ansias de ganarlo todo.

Otro apartado importante a considerar son los goles que CR7 anotó por la vía penal, pues de los 12 conseguidos en el actual año futbolístico, el 33 por ciento llegaron desde los once pasos, es decir, 4.

Aún así la rivalidad Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi seguirá por lo menos algunos años más, ya que el primero mencionado ha declarado antes que su intención es jugar por lo menos hasta los 40 años, con la intención de llegar a los mil goles y romper otro récord para su lista.

Por parte del máximo anotar de la Selección Argentina, el futuro es incierto aunque recientemente declaró que se siente ilusionado por la actual temporada en Barcelona. No podemos olvidar que los rumores sobre un posible fichaje con el PSG o el Manchester City siguen vigentes y cada vez más fuertes por el terrible momento económico que pasa el club culé.