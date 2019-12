La LMP no es justa con todos los peloteros: Marco Jaime

Guasave, Sinaloa.- Marco Jaime, quien actualmente es el parador en corto de Algodoneros de Guasave, declaró su inconformidad y decepción por los directivos de la Liga Mexicana del Pacífico al no ver su nombre dentro de los nominados para ser novato del año, ya que no quedó a deber en su esfuerzo en su primera campaña en la pelota de invierno.

El nacido en Phoenix, Arizona, señaló que al comienzo de este torneo recibió información por parte de la directiva sobre tener la posibilidad de pelear por este título que ofrece la liga al término de su temporada regular, sin embargo, fue un día despúes de Navidad cuando le notificaron al joven pelotero que por ser nacido en otro país no podía entrar dentro de los nominados a ese galardón.

Me parece algo injusto, pues desde un principio me informaron que a pesar de haber nacido en otro lado tenía la posibilidad de competir por este título, sin embargo fue pasando la fecha de Navidad cuando me informan que siempre no.”