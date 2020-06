La Liga: Ansu Fati y Riqui Puig salvan al Barca de otra catástrofe

España.- Luego de perder el liderato de La Liga española la jornada pasada tras el empate ante el Sevilla, el Barcelona recibió al Athletic de Bilbao en el Camp Nou en lo que terminó con una ajustada victoria de 1-0 gracias a un gol del croata Iván Rakitic.

Los 'Cules' no aprovecharon la localía y batallaron de mas ante los 'Leones'. Desde un mediocampo entre Busquets, Arthur y Vidal que no funcionó en la creación de juego, hasta la delantera con Messi y Suárez que no salieron enchufados de cara al gol en más de 60 minutos.

Por su parte el Athletic comandado en ataque por Iñaki Williams, sorprendió al Barca en los primero 45 minutos pero sin puntería, y conforme fue avanzando el tiempo, el técnico 'Vasco' fue plantando una estrategia defensiva en mediocampo que impidía cada ofensiva 'blaugrana'.

INGRESARON LO HÉROES

Fue pasada la primera hora de partido cuando el técnico Quique Setién hizo ingresar a los juveniles de 'La Masía', Ansu Fati y Riqui Puig por Arthur y Griezzmann, y de inmediato cambio todo el ritmo del encuentro gracias a la creatividad y velocidad de ambos, quiénes en poco tiempo encontrarian la recompensa para el equipo.

En el minuto 71', una jugada iniciada por Riqui desde fuera del aréa mandó el balón al capitán Leo Messi, quién quizo encarar a la defensa pero sin querer dejó la bola puesta para el croata Rakitic que se puso frente a Unai Simón y marcó el 1-0 definitivo del partido.

A partir de ahí los 'Cules' tuvieron el control del juego y estuvieron cerca de anotar 2-0 en las botas de Ansu Fati, mismo que estrelló el balón en el poste. Con este triunfo el Barcelona rcuperá la cima de la tabla en España a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid ante el Mallorca de local.

No es casual el impacto que generan Ansu Fati y Riqui Puig en posiciones tan trascendentales para la filosofía #Barcelona como interior y extremo



Por formación, en los conceptos y filosofía del juego, los futbolistas formados en el club tendrán un plus sobre cualquier foráneo pic.twitter.com/sk5bRnk7YJ — Maxi Pagani (@MaxiPagani8) June 23, 2020

ATLÉTICO DE MADRID SIGUE SUMANDO

Otro partido muy peleado y con pocas oportunidades se vivió en el Estadios Ciudad de Valencia, cuando el Atlético de Madrid superó por la mínima de 1-0 al Levante con un gol en propia puerta de Bruno González apenas al minuto 15'. Con el trinfo, los del 'Cholo' se afianzan en pustos de Champions y podrían escalar a la tercer posición general si el Sevilla no suma.

