La Liga: Guardado renovaría por un año más con el Betis.

De acuerdo a información publicada por el diario ABC de Sevilla, Guardado habría firmado su nuevo contrato, que lo mantendrá ligado al club un año más. En la actual temporada, el nacido en Guadalajara, Jalisco ha disputado un total de 19 partidos, 11 de ellos como titular, aportando una asistencia al club dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.

Guardado arribo a tierras béticas en el año de 2017 proveniente del PSV holandés, y rápidamente se ganó la estafeta de líder en el terreno de juego, siendo uno de los jugadores más determinantes y constantes en las últimas campañas para los verdiblancos. Hasta el momento, el mexicano registra 152 encuentros en su haber, en los cuales ha convertido en tres anotaciones y aportado 16 asistencias.

La escuadra bética tiene como parte de sus objetivos, renovar al mexicano, quien acaba contrato el próximo 30 de junio, pudiendo negociar libremente con cualquier otra institución. Sin embargo, fuentes cercanas al club indican que Andrés se encuentra completamente feliz en Sevilla, siendo uno de los líderes, tanto en el terreno de juego como al interior del vestuario.

“Viene un Mundial al final de este año y mi ilusión es estar ahí. Amplío mis posibilidades si me mantengo en un equipo de máxima exigencia y el Betis es una de las primeras opciones que tengo. Si el club cree que puedo aportar y seguir siendo útil, yo encantado de quedarme. En este momento no depende de mí. No me han llamado” expresó Andrés en una entrevista para la Jugada de España.

El buen andar del conjunto bético, traería buenas noticias no solamente para sus aficionados, sino al interior del club, renovando a 4 jugadores de la actual plantilla, destacando entre ellos a “El Príncipito” Andrés Guardado, además de elementos como Borja Iglesias, Sergio Canales y Nabil Feki, todos ellos habituales en el 11 inicial de Pellegrini a lo largo de la temporada.

Actualmente, el mediocampista con paso en Atlas, Deportivo la Coruña, Valencia, Bayern Leverkusen y PSV se encuentra en suelo mexicano, como parte de los duelos eliminatorios del tricolor rumbo a Qatar 2020 enfrentando al combinado de Jamaica el próximo jueves, para posteriormente recibir en el Estadio Azteca (a puerta cerrada derivado de los gritos homofóbicos) a la escuadra de Costa Rica y Panamá.