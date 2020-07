La Liga: Las Palmas espera a Vitolo en 2022

Madrid.- La UD Las Palmas siempre ha tenido un trato especial con los jugadores que se han criado en su club. Por ese motivo no es extraño que esté muy pendiente de las evoluciones de un jugador del Atlético de Madrid como es Vitolo. El canario no termina de hacerse un hueco como titular en el equipo aunque cada día tiene más minutos, y los elogios de Simeone en público se multiplican.

Sea como fuere, el presidente de Las Palmas Miguel Ángel Ramírez ha asegurado que espera verle muy pronto en el equipo que ahora milita en Segunda división. “En 1-2 años veremos una UD Roque, Vitolo y Jonathan Viera porque este es el equipo que les hizo ricos a ellos y que les ha solucionado su carrera deportiva. Cuando acaben contrato se hablará”, confesó en la radio de la UD Las Palmas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

No sería la primera vez que Vitolo vuelve a casa. La campaña 2017-18 jugó cedido allí por el Atlético de Madrid en la primera vuelta, para incorporarse al club en el mercado de invierno. Una operación que fue forzada por la sanción que le impuso el TAS al cuadro colchonero por la que no podía fichar en dos ventanas de fichajes. Una cesión en la que no pudo brillar porque jugó nueve partidos en Liga y marcó un gol.

Lo cierto es que debido a su falta de minutos se trata de uno de los jugadores que siempre suena para salir, sin embargo año tras año se va quedando para luchar por un hueco en el once inicial. Esta campaña es la que más ha participado, 35 partidos, 13 de ellos de titular anotando tres goles y dando dos asistencias.

En principio este verano no se espera que haya muchos cambios en la plantilla debido a la crisis económica derivada de la pandemia. Por ese motivo no sería de extrañar que el canario se quedase hasta 2022 para después volver a su casa, Las Palmas. Ya con 32 años.

Es habitual que los canteranos de Las Palmas acaben allí su carrera. Actualmente entre los jugadores más destacados están Rubén Castro, Aythami o Jonathan Viera. Anteriormente acabaron su carrera allí jugadores como Valerón, Guayre o Jorge Larena.

Te puede interesar:

Davis y Santa Cruz se enfrentarán en explosivo combate de boxeo en octubre

Partidos para hoy 22 de julio de MLS, Premier league y Serie A: dónde y a qué hora verlos

Box. La histórica pelea de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor en 1990: Cuando el trueno conoció al relámpago