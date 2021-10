La Liga MX Femenil puso en marcha este sábado el torneo amistoso sub 17.

No hay día que no se llegue y plazo que no se cumpla. Este sábado la Liga MX Femenil puso en marcha el torneo amistoso de la categoría sub 17 con la proyección de conformar un torneo competitivo para el próximo Torneo Clausura 2022.

El torneo de modalidad amistosa, se disputará con 13 clubes de la Liga MX Femenil conformados en tres grupos y que disputarán un total de ocho jornadas, con seis partidos por equipo. La actividad comenzará este sábado 2 de octubre y culminará el domingo 21 de noviembre.

Cada equipo constará de mínimo 18 futbolistas registradas de categoría 2004 en adelante, es decir, 17 años o menos. No se permitirá la participación de jugadoras extranjeras y el cargo de Director Técnico o Auxiliar Técnico deberá ser cubierto por una mujer.

La competencia, al ser de carácter amistosa, no contará con suma de puntos, tabla de goleo, así como Fases Finales. El torneo será regido por los reglamentos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, mientras que las sanciones serán turnadas a la Comisión Disciplinaria de la FMF.

Durante el desarrollo de los partidos se podrán realizar hasta siete sustituciones de jugadoras en tres oportunidades de cambio, sin importar que estos se realicen durante el medio tiempo. Además, habrá posibilidad de realizar hasta dos modificaciones adicionales bajo el protocolo de Conmoción Cerebral.

Los Grupos

El torneo amistoso sub 17 de la Liga MX Femenil constará de ocho jornadas en las que se jugarán seis compromisos, a excepción de la Jornada 1 y la Jornada 5 en la que se jugarán un par de partidos correspondientes al Grupo 3 de competencia.

Este sábado iniciará el torneo amistoso sub 17 de la Liga MX Femenil.

El torneo estará dividido en tres grupos; dos con cuatro equipos y uno más con cinco instituciones:

Grupo 1: América, Gallos, Pachuca, pumas

Grupo 2: Mazatlán, Necaxa, Santos, Tigres

Grupo 3: Atlas, San Luis, Tijuana, Chivas, León

Este sábado el nuevo torneo de la Liga MX Femenil dará comienzo con el partido donde las Chivas enfrentarán a León y las Rojinegras del Atlas al Atlético de San Luis.