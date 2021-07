¿La Liga MX está inflada? Esto es lo que dice José Juan Macías desde Europa

España.- El delantero mexicano José Juan Macías no se guardó nada sobre la Liga MX ahora que se prepara para debutar en LaLiga Española dentro de unas cuantas semanas. El exChiva aseguró que el futbol mexicano no progresa como debería por temas de dinero y es que quieren vender muy caros a los jugadores, además de los altos sueldos que perciben.

En sus primeras semanas de acondicionamiento de JJ Macías al futbol español ya ha dejado sus primeras declaraciones que han levantado las alarmas en la Liga MX al decir que el futbol mexicano está sobrevalorado y pues aunque pueda estar hablando con un punto más que cierto, para los directivos en México eso es algo que poco quieren tocar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Macías fue entrevistado por Fox Sports directamente de la que sea su casa por los siguiente 12 meses. En la charla detalló puntos malos del futbol mexicano que a su consideración tendrían que mejorar para pensar en que la Liga MX pueda estar en la elite del mundo.

Leer más: Noah Gesser futbolista y una de las promesas del Ajax muere a los 16 años de edad

"El futbol mexicano está muy inflado", dijo en su primera respuesta. "No tienen metas (jugadores) de venir acá (Europa)", agregó. Seguido de una muestra de respeto a quienes no desean dar el salto pues sabe que los contratos en la Liga MX son buenos y es complicado dejar un buen sueldo para venir a probar suerte en otro lado como lo hace él.

Por si fuera poco José Juan Macías culpó a los medios de comunicación vender una imagen negativa de su persona, pues asegura que lo hacen ver como un soberbio al dejar la Liga MX para buscar una oportunidad lejos de su país. Aunado al tema de su supuesta lesión que lo dejó fuera de Tokio 2020 pues se cree que la inventó para poder fichar con el Getafe.

"Ser soberbio es yo no aceptar lo que tú me dices; un error, no querer mejorar, ser prepotente, y otra cosa muy diferente es ser seguro", finalizó el atacante mexicano que espera su debut con ansias en el futbol español y demostrar lo que pude hacer en el campo.

José Juan Macías dejó la Liga MX luego de conseguir un contrato de un año con el Getafe con opción a compra. Mismo que vence en mayo de 2022, si el equipo español quiere al mexicano deberán pagar el precio establecido por el equipo de Chivas quien aún tiene los derechos federativos del atacante mexicano.

Inundaciones y caída de árboles, las afectaciones tras la tormenta en la CDMX

Síguenos en