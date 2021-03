La Liga MX planearía adquirir hasta 5 mil vacunas contra el Covid-19

México.- La Liga MX podría anticiparse a conseguir la vacuna contra el Covid-19 para inyectar tanto a los futbolistas como a sus familiares, concretamente hasta una cifra de 5 mil dosis, de acuerdo al dueño de las Chivas, Amaury Vergara para contrarrestar la aparición del coronavirus en el futbol mexicano.

Pese a que en nuestro país, el adquirir la aplicación de las vacunas contra el virus es bajo la responsabilidad del Gobierno Federal, la Liga MX la adquiriría para los futbolistas de la primera división y sus demás categorías, como también a sus familiares.

Mediante una entrevista que la cadena deportiva, Marca Claro, realizó con el presidente del Guadalajara, se reconoció que la liga y los dueños de los equipos han mantenido pláticas con las autoridades sanitarias federales, con el afán de comprar las 5 mil vacunas.

"Han habido discusiones respecto a las posibilidades de como podría la liga, el conjunto de dueños y nosotros en adquirir un número aproximado de cinco mil vacunas, si no me equivoco. Con las dosis se piensa inyectar a la gente de los equipos, a los jugadores de cada división e incluso a sus propios familiares", declaró Amaury Vergara.

Sin embargo el hijo de Jorge Vergara exclamó que se aguarda en que el gobierno federal autorice la venta de los biológicos, en vista de que no es el objetivo de la liga ni mucho menos de los equipos el alterar el orden del Plan Nacional de Vacunación, como también el referir que la protección deberá ser un proceso organizado y colectivo.

""De nada sirve el inmunizar nada más a jugadores de Chivas, debemos hacerlo todos en equipo, si no, no tiene ningún sentido. Si existe la ocasión de comprar las dosis, si así lo permitiera el gobierno, claro que vamos a levantar la mano. Si no, esperaremos nuestro turno que el plan de vacunación nos determine conforme se están llevando a cabo", argumentó.

Imagen de la Liga MX en el campo

Jam media

Cabe mencionar que a lo largo de este primer año de la pandemia, han sido más de 200 futbolistas los que han diagnósticado resultado positivo por Covid-19, exactamente 216. Además el pasado 14 de febrero, la Liga MX informó que el torneo redujó un 72% de los contagios por Covid-19.

Tristemente el futbol nacional si registró un fallecido por coronavirus. Martín Pérez, quien fuera director técnico de Santos Femenil, tuvo complicaciones derivadas el 19 de febrero pasado, por lo que el club de la Laguna, la Liga MX Femenil y varias categorías rindieron un minuto de silencio en memoria del estratega de 57 años.