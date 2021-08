La Liga MX se convierte en una filiar y aporta a 26 jugadores para las Eliminatorias de Conmebol

México.- En solo un par de días las selecciones del mundo vuelven a la actividad luego de apenas unos meses de inactividad pero ahora con las Eliminatorias para el mundial. En ese sentido los países llaman a sus mejores jugadores para afrontar los 3 partidos que habrá ahora en un parón de 10 días. La Conmebol es una de las confederaciones que tendrá actividad a partir del 2 de septiembre.

Hablando de Conmebol una de las ligas que se ha convertido en una más de su confederación es la Liga MX pues aporta casi la misma cantidad de jugadores que las ligas locales, al punto de que la han llamado una filial. Esto atiende a que en México juegan hasta 26 seleccionados nacionales por las escuadras sudamericanas, incluso podrían ser más pero no todos reciben su llamado.

En los últimos días se han revelado las convocatorias de las Eliminatorias de Conmebol, y las selección han dado los nombres de los jugadores que han solicitado, siendo la Liga MX quien ya ha dado el permiso a sus futbolistas para viajar, entre los que destacan gran número de convocados de Colombia, Ecuador y Chile y otras nacionalidades que se tienen en México.

Jonathan Rodríguez repite en la convocatoria para Uruguay | Foto: Jam Media

De acuerdo con las listas van 6 de Colombia, 5 de Ecuador, 5 de Chile, 4 de Paraguay, 2 de Perú, 2 de Uruguay y 2 de Venezuela para hacer el aporte de 26 jugadores. Siendo el equipo de América, León, Tigres y Cruz Azul entre los que más jugadores aportan a selecciones sudamericanas.

La Liga MX no implementó el protocolo que en Europa se está manejando con las restricciones sobre las convocatorias ya que tanto la Premier League, LaLiga y Serie A han decidido no prestar a sus jugadores a selecciones fuera de Europa lo que ha hecho que se desate un problema. Por lo pronto México si ha sido afectado pero ellos no lo han aplicado con los países de Sudamérica

Con esos datos la Liga MX desde hace mucho tiempo se ha hecho cargo de la aportación de grandes cantidades de jugadores para las selecciones de Conmebol, la última que se vivió fue en la Copa América en donde aproximadamente se cedieron la misma cantidad de personas.