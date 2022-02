La Liga MX ya tendría fecha para que se dispute el FC Juárez ante Chivas de la jornada 4 .

Luego de que hace unos días se diera a conocer que el partido de la jornadas 4 donde los Bravos de Juárez recibirían a las Chivas de Guadalajara fuera suspendido, todo parece indicar que la Liga MX y a tendría fecha para que se dispute el encuentro que en un principio de disputaría este sábado en el torneo Grita México Clausura 2022.

“El partido ante Chivas correspondiente a la Jornada 4 de la @LigaBBVAMX que iba a disputarse este sábado, será reprogramado a fecha por confirmar. Lo anterior debido a las bajas temperaturas pronosticadas para el fin de semana en Ciudad Juárez”, escribió FC Juárez en redes sociales dando a conocer los motivos por el que se suspendió el partido de este sábado ante Chivas.

Aunque todavía no es oficial, todo parece indicar que la Liga MX ya tiene fecha para el partido de la cuarta jornada del torneo Grita México Clausura 2022 entre FC Juárez ante Chivas pues aunque todavía no lo han hecho oficial en la página de la liga el encuentro aparece programado para disputarse el próximo miércoles 9 de febrero, pero aun no tiene un horario programado.

Leer más: Liga MX: Javier Salas renueva contrato con Puebla hasta el 2024

Luego de que no pudieran disputar su partido del sábado, los plateles de Chivas y Bravos de Juárez se han concentrado en seguir con sus entrenamientos en sus respectivos campamentos a la espera de que se dé a conocer la nueva fecha para realizarse su partido de la jornada cuatro del torneo Grita México Clausura 2022.

Hasta antes del inicio de la cuarta jornada del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, FC Juárez marcha en la sexta posición de la tabla general con 6 puntos y ene su último partido vencieron al Atlético San Luis, por su parte las Chivas son decimas con cuatro unidades, y en la fecha 3 empataron en casa ante el Querétaro.

Leer más: ¡Hermosa! Así luce Morgan Ketzner en redes con lindo vestido mientras se toma un descanso