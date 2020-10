La Liga Mexicana del Pacífico arranca su temporada 20-21: Así será el rol de juegos inaugurales

Solo unas horas separan a los aficionados del beisbol de invierno de volver a cantar playball. Como ya se ha mencionado la Liga Mexicana del Pacífico fue la única que si tuvo actividad este 2020 ante la pandemia de Covid-19, aun así los equipos están comprometidos a estregar su mejor esfuerzo para que esta temporada que será algo distinta sea la mejor posible.

Para este jueves 15 de octubre que se da por iniciada la temporada se jugarán todos los juegos inaugurales casi a la misma hora, teniendo como platillo principal el duelo de los actuales campeones Tomateros de Culiacán que se miden ante los Algodoneros de Guasave. Asimismo los subcampeones, los Venados de Mazatlán visitan a los Cañeros de Los Mochis.

Como pocas veces se ve en un solo día se jugarán los 5 duelos de la serie inaugural, esto como respuesta a un posible retraso en las series más adelante, recordemos que aunque la temporada dará inicio hoy los números de contagios en cada una de las sedes de los 10 equipos que conforman esta organización tienen el peligro inminente de aumentar por lo que se han creado protocolos sanitarios para tratar de controlarlo.

Hace un par de semanas el Gobierno del Estado de Sinaloa en trabajo conjunto con la LMP anunciaron el permiso a los 4 equipos sinaloenses para poder vender hasta un 40% de su boletaje para que los aficionados pudieran asistir el juego. Esta decisión fue cuestionada pero aun así se accedió y se ratificó con el comunicado de la LMP quien afirmó que por ahora los contagios sin mínimos y que no es un peligro para la liga.

Duelo inagural del campeón Tomateros de Culiacán | Captura LMP

Además de eso los equipos sufrieron con la reducción de jugadores extranjeros, cargando más sus roster de peloteros mexicanos, uno de los más afectados fue Tomateros quien no podrá contar con su hombre estrella Rico Noel con quien no llegaron a un acuerdo económicamente por lo que para la primera vuelta no estará, ya en la segunda podría acceder a jugar con Tomateros u otro equipo.

De esa forma la temporada arranca este jueves y a continuación te presentamos los primeros cruces rumbo el título y la representación de México en la Serie del Caribe en Mazatlán 2021

Rol de juegos

Jueves 15 de octubre

Naranjeros de Hermosillo vs Mayos de Navojoa | 21:30 pm | Sky

Águilas de Mexicali vs Yaquis de Ciudad Obregón | 21:10 pm | Sky

Venados de Mazatlán vs Cañeros de Los Mochis | 20:30 pm | Sky

Algodoneros de Guasave vs Tomateros de Culiacán | 20:00 pm | Sky

Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey | 16:00 pm | Sky

Viernes 16 de octubre

Naranjeros de Hermosillo vs Mayos de Navojoa | 21:30 pm | Sky

Águilas de Mexicali vs Yaquis de Ciudad Obregón | 21:10 pm | Sky

Venados de Mazatlán vs Cañeros de Los Mochis | 20:30 pm | Sky

Algodoneros de Guasave vs Tomateros de Culiacán | 20:00 pm | Sky

Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey | 16:00 pm | Sky

Sábado

Naranjeros de Hermosillo vs Mayos de Navojoa | 21:30 pm | Sky

Águilas de Mexicali vs Yaquis de Ciudad Obregón | 21:10 pm | Sky

Venados de Mazatlán vs Cañeros de Los Mochis | 20:30 pm | Sky

Algodoneros de Guasave vs Tomateros de Culiacán | 20:00 pm | Sky

Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey | 16:00 pm | Sky