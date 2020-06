La Liga Rusa sigue en problemas, Orenburg revela 8 casos de Covid-19 y suspende su partido

Rusia.- Este jueves el Orenburg dio a conocer que 8 personas de su club dieron positivo por coronavirus, de los cuales 6 son jugadores por lo que deberá poner a toda la plantilla en cuarentena, lo que haría que su juego ante el Krasnodar se viera afectado.

La Liga Rusa volvió a la actividad cuando los indices de contagios en su país aun eran elevando ahora paga el precio ya que 3 de sus clubes se encuentran en cuarentena esperando la recuperación de toda una plantilla que resultó contagiada.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El equipo del Krasnodar se ha tenido que ver en la necesidad de ya posponer su duelo ante el Dinamo quien también resultó contagiado, aunque no han dado a conocer si el club afectado se presentará a jugar todo indica que el duelo se dará por perdido ya que no estarían de acuerdo con enviar jugadores juveniles como lo hizo el Rostov.

❗️Russian Premier Liga President Sergey Pryadkin has commented on the information about the coronavirus disease in Orenburg ��https://t.co/aUzIdiyHBl — Russian Premier Liga (@premierliga_en) June 25, 2020

De acuerdo con la UFR, se han implementado muchas más medidas de seguridad para que los equipos puedan culminar la temporada de la mejor forma posible. Lo que ahora debe preocupar es que todos los partidos que se han tenido que suspender deben ser cancelados ya que en el calendario no hay lugar para un reacomodo.

La liga rusa inició este viernes con dos partidos, el Ajmat recibiendo al Sochi, el duelo ha finalizado con un empate, mientras que el Zenit le hace los honores al Krylia Sovétov que apenas ha iniciado.

Resto de la jornada

Sábado

Spartak Moscú vs FC Ufa | 8:30 am

Rubín vs Lokomotiv | 9:30 am

Dinamo Moscú vs CSKA Moscú | 11:00 am

Rostov vs Arsenal Tula | 12:00 pm

Domingo

Ural vs FC Tambov | 8:30 am

#RPL Week 24 starts on Friday ⬇️



Watch the best Russian football on our YouTube channel from $2,99. Join us: https://t.co/xkS7Y0heXD pic.twitter.com/4AZSKqmYCS — Russian Premier Liga (@premierliga_en) June 24, 2020

Te puede interesar

Haaland, joya del Borussia Dortmund: "No pienso en irme"

Thomas Beattie, el futbolista inglés que se declaró abiertamente gay

Champions League corre riesgo una vez más ante los nuevo casos de Covid-19 en Lisboa