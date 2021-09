La Liga: Trabajo: Javier Tebas asegura que el PSG hace trampa

El presidente de La Liga Española Javier Tebas aseguró que el París Saint-Germain hace trampas en el control económico y por ello no puede compararse con el Real Madrid.

"El Madrid nunca podrá ser el PSG porque el PSG hace trampas en el control económico. Actualmente tiene un gasto salarial cercano a 600 millones de euros cuando tiene una liga donde los derechos audiovisuales han caído un 40%", declaró el directivo de La Liga.

Tebas considera imposible que los patrocinadores del PSG le den un ingreso mayor de lo que reciben en promedio otros clubes grandes de Europa como el Real Madrid, Barcelona o Manchster United.

"Es imposible que en el PSG sus patrocinadores sean el 30% más de lo que ingresan de media el United, el Real Madrid, el Barcelona... es absolutamente imposible. El Real Madrid no será el PSG porque no entra en el juego de las trampas y no es un club de estado. Ese es uno de los problemas que tenemos en el fútbol europeo", añadió.

El directivo español no ocultó su molestia por el hecho de que el francés Kylian Mbappé no llegara a la Liga en la ventana de pases de verano, ya que aseguró que quiere que los mejores estén en La Liga.

"Me fastidió que no llegase Mbappé como me fastidia que no estén Messi o Neymar con nosotros. O Mourinho y Guardiola entrenando. Nos gustaría tener en LaLiga lo mejor".

Tebas también habló del Barcelona y mostró su confianza en el que el equipo catalán superará los problemas económicos por los que pasa, ya que no son mayores que los de otros clubes y tienen los ingresos suficientes para recuperarse.