La Liga de Naciones de la UEFA inicia este próximo 3 de septiembre

Europa.- Hace unas semanas se dieron finalizadas las ligas en Europa y ahora este próximo 3 de septiembre se dará inició de la Liga de Naciones de la UEFA con varios partidos importantes para esta primera jornada.

Los duelos más interesantes se darán justamente el día jueves con el enfrentamiento de Alemania y España en territorio teutón. El día viernes Italia entrará acción ante Bosnia y Herzegovina. En otro de los duelos fuertes se dará el viernes con el cruce de Holanda y Polonia. Ya para el sábado el debut de 3 grandes selecciones más con el Portugal ante Croacia, Suecia vs Francia y Dinamarca vs Bélgica.

Este torneo estará marcado por la pandemia de coronavirus y es que la probabilidad de que los contagios se den en gran cantidad es bastante alta pues ahora se involucran a países compitiendo por lo que jugadores de diferentes clubes se reunirán en un solo lugar y después viajarán a otras sedes.

Para este prever la posible gran cantidad de partidos aplazados la UEFA a dado a conocer que los partidos no se reprogramarán si no es posible y que solo en caso de que las selecciones no puedan jugar se concederá el juego al rival o se determianará a traves de un sorteo.

Comunicado de UEFA | Captura de Twitter

El comunicado anuncia que los partidos de estos dos primeras fechas del 3 y 8 de septiembre se jugarán en las sedes ya establecidas. Las cosas se ponen interesantes cuando se estipula que en caso de que los equipos presenten jugadores en cuarentena para dar paso a que se juegue el partido deberán tener como mínimo 13 jugadores y que al menos uno de ellos se un portero para dar continuidad al encuentro.

En caso de esto no sea posible, la organización buscará la forma de reprogramar el juego, si eso no sucede se dará por perdido el encuentro al club que solicitó el mismo aplazamiento. En caso de ambos combinados no puedan disputar el juego el resultado se decidirá con un sorteo.

Cartelera completa de esta jornada 1 de la Liga de Naciones de la UEFA

Jueves

Letonia vs Andorra | 11:00 am

Islas Feroe vs Malta | 13:45 pm

Alemania vs España | 13:45 pm

Bulgaria bs Irlanda | 13:45 pm

Rusia vs Serbia | 13:45 pm

Eslovenia vs Grecia | 13:45 pm

Turquía vs Hungría | 13:45 pm

Finlandia vs Gales | 13:45 pm

Moldavia vs Kosovo | 13:45 pm

Ucrania vs Suiza | 13:45 pm

Viernes

Lituania vs Kazajistán | 11:00 am

Noruega vs Austria | 13:45 pm

Italia vs Bosnia y Herzegovina | 13:45 pm

Escocia vs Israel | 13:45 pm

Eslovaquia vs República Checa | 13:45 pm

Bielorrusia vs Albania | 13:45 pm

Rumania vs Irlanda del Norte | 13:45 pm

Holanda vs Polinia | 13:45 pm

Sábado

Macedonia del Norte vs Armenia | 08:00 am

Gibraltar vs San Marino | 08:00 am

Islandia vs Inglaterra | 11:00 am

Azerbaiyán vs Luxemburgo | 11:00 am

Chipre vs Montenegro | 11:00 am

Estonia vs Georgia | 11:00 am

Portugal vs Croacia | 13:45 pm

Suecia vs Francia | 13:45 pm

Dinamarca vs Bélgica | 13:45 pm

