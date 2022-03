La MLB amplió el plazo para salvar la temporada 2022 hasta este martes en la tarde

Las platicas continúan entre peloteros y directivos de Grandes Ligas en busca de poder llegar a una negociación que beneficie a ambas partes y se ponga en marcha el plan de llevar a cabo la temporada que esta prevista con el Opening Day el 31 de marzo.

Y es que las negociaciones siguen y siguen y hasta el momento las dos partes no han estado de acuerdo en lo que se ha propuesta, es por ello que la reunión de este lunes se extendió hasta la madrugada de este martes, la cual se dio por finalizada a las 02:30 am y se llego al acuerdo que esta tarde a más tardar a las 17:00 horas se de un veredicto oficial.

Ambas partes acordaron retomar el diálogo a las 11:00, lo que les dejará apenas seis horas para alcanzar un acuerdo que ponga fin al paro patronal en su 90no día.

El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, había declarado hace unos días que el acuerdo se concretaría este lunes para poder dejar un limite de días tolerable para los entrenamientos primaverales de los equipos. Los peloteros señalaron que no estaban necesariamente de acuerdo con ese calendario y cuando se acordó el receso, la MLB ofreció el nuevo plazo.

"Queremos agotar todas las posibilidades para llegar a un acuerdo", afirmó un vocero de las Grandes Ligas.

En lo que esta recayendo el problema que no se llega un acuerdo no es el lo deportivo ni en las jornadas de juegos, la situación donde se esta complicando es en la parte económica, ya que los que propuso MLB no les fue de su agrado a los peloteros.

Estas son las propuestas de MLB que los peloteros no estuvieron de acuerdo: Elevar el umbral del impuesto de lujo de 210 a 220 millones este año, Establecer un nuevo fondo de primas para los jugadores antes del arbitraje de 25 millones de dólares anuales y Subir el salario mínimo de 570.500 a 675.000 dólares, con incrementos anuales de 10.000 dólares.