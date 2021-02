La NFL está planeando volver a jugar partidos internacionales en 2021 en México y Reino Unido

Debido a la pandemia del coronavirus, México no pudo contar con el partido del año 2020 en el estadio Azteca, al igual que los cuatro que se tenian contemplados en el Reino Unido. Es por eso que la NFL esta buscando darle espacio a estos dos países para la próximas temporada.

"Estamos planeando partidos internacionales para el 2021. Esa es la estrategia que vamos a tomar. Nos mantenemos en contacto cercano con nuestros socios en el Reino Unido y México para asegurarnos de que lo estamos haciendo de un modo seguro", declaró Goodell.

"Si en algún punto sentimos que no lo podemos ejecutar de modo seguro, tomaremos una determinación", afirmó. "El año pasado decidimos no jugar los partidos internacionales (...) después de consultar no solamente a nuestros oficiales médicos, sino también viendo, junto a la asociación de jugadores, el riesgo de hacer viajar al grupo entero a un estadio donde no íbamos a poder implementar nuestros protocolos".

México es un país que la NFL ha tomado en cuenta los últimos años para llevar a cabo partidos de temporada regular. El último juego se llevo a cabo en el mes de noviembre de 2019, entre los Chiefs de Kansas City y Chargers de San Diego.

La NFL llegó a nuestro país por primera vez en 1978 y, desde entonces, estuvo presente de manera esporádica, hasta que en el 2016 se anunció que habría un partido en México por cada una de las siguientes temporadas durante 3 años y, recientemente se renovó por 3 años más.