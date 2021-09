La Nación Guinda le ofrece seguridad a la fanaticada de los Tomateros de Culiacán

Estamos a una semana de que inicie la temporada 2021-2022 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y la Nación Guinda ya se encuentra lista para recibir a la fanaticada culiacanense, que espera con ansias que llega el último tercio del año para poder disfrutar del rey de los deportes y el espectáculo que se ofrece en el coloso de la Andrade.

Ante esto, la directiva de los Tomateros de Culiacán, así como todos los que integran a la organización guinda han trabajado para ofrecerle seguridad a los aficionados ante la pandemia que aún se vive a nivel mundial.

“Llegamos a una conclusión que íbamos a preservar los mismos protocolos que tuvimos el año pasado porque a pesar de que en esa época apenas era el inicio y no se sabía más a ciencia cierta de qué era lo que se tenía que hacer para atacar esa enfermada, tuvimos buenos resultado, porque no fuimos vehículo de propagación ni de rebrotes. Ya que miramos que esto funcionaba dijimos ‘vamos a preservarlos”, dijo Héctor Ley López , presidente ejecutivo del club, acerca de las medidas de seguridad que se estarán tomando.

Asimismo, EL DEBATE pudo realizar un recorrido por el estadio con Enrique Eseberre, coordinador de responsabilidad social de Tomateros de Culiacán, además de con Jorge Lechuga, Per gerente de comunicación del club culichi.

Durante el trayecto, ambos se dieron la oportunidad de explicar las medidas de sanidad que estableció el club para reforzar aún más la seguridad de los asistentes y que estos se sientan seguros y confiados de poder visitar la Nación Guindas

Así está marcada la distancia que deben de tomar los asistentes. Foto: Ricardo Nevárez.

Las reglas sanitarias inician desde antes de ingresar al estadio, luego de que al momento de hacer fila, se encuentran marcadas la distancia que debe tomar cada aficionado, además de que los tickets ya no son impresos, sino que se tienen que comprar en línea, esto con la finalidad de que se evite algún contagio al momento de recibir el boleto, además de que al ingresar, todos los asistentes tendrán que ponerse su porción de gel antibacterial y tomar la temperatura.

Posteriormente, al momento de tomar su lugar, se evitará la aglomeración y el contacto físico luego de que las butacas tienen su división para indicar cuáles están disponibles para ser utilizadas, mientras que las que no están aptas para ser usadas fueron protegidas con alambre de acero que no podrá ser cortado, además de que en bleacher está marcada con una cruz las que no pueden ser utilizadas.

Un cable de acero divide las butacas que no estarán disponibles. Foto: Ricardo Nevárez.

Dentro del estadio habrá personal que esté atento para que los aficionados no invadan lugares fuera de su alcance y cumplan con los protocolos, además de que esos sitios estarán fuera de servicio en la venta por internet.

Con respecto a los sanitarios, también se tomaron medidas, en donde estará disponible un inodoro y el siguiente estará inhabilitado. Asimismo, en los lavabos habrá una división para que no haya aglomeración en esa parte.

En los sanitarios también hay divisiones. Foto: Ricardo Nevárez.

Ya es tradición tomar una bebida y comer alguna botana para disfrutar el espectáculo del rey de los deportes y la organización guinda también ha pensado en ello.

Seguimos de tener esa certeza y seguridad para los aficionados”, dijo Enrique Eseberre. Cada uno de los locales dentro del estadio estará dividido con acrílico, además de que habrá dos filas, una para vendedores y otra para aficionados, para así controlar el flujo y evitar algún amontonamiento.

En bleachers las butacas están marcadas con una cruz. Foto: Ricardo Nevárez.

Asimismo, en las gradas, los productos que adquieran los aficionados en las áreas de butacas estarán totalmente sellados y empaquetados de manera individual, asimismo, tras terminar la venta cada vendedor tendrá que llevar a cabo su sanitización mediante gel, además de traer consigo protección facial.

Ya se encuentra instalado el nuevo sistema de iluminación. Foto: Ricardo Nevárez.

Por otro lado, por el área de los pasillos también se encuentran disponibles señalamientos para tomar la sana distancia. “Todas las personas que circulan por el estadio ya le estamos promoviendo mensajes para hacer hincapié sobre la sana distancia, uso de cubrebocas y el lavado continuo de manos, esto para crear confianza en los aficionados”, explicó Eseberre.