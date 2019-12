La Nación Guinda se rinde ante Estrada

Culiacán.- Al finalizar la quinta entrada, los peloteros de ambos equipos saltaron al terreno de juego para recordar con nostalgia a la leyenda de la pelota mexicana. A ellos se les unió la afición, que se puso de pie para apreciar la ceremonia que tenía preparada la directiva guinda. Enseguida, la piel se le enchinó a más de uno de los presentes cuando en la pantalla central apareció un video en donde la organización le agradecía por todos los éxitos que le brindó durante su paso con el club, mismos que los llevó a la grandeza, enalteciendo también el liderazgo del extimonel sonorense.

El Club completo se acercó al número de 'Paquín' | Foto: José Betanzos

Posteriormente, el roster de los Tomateros de Culiacán se dirigió hacia la parte central del campo, hasta donde se encuentra el número y la imagen del Paquín, aprovechando el momento para realizar una oración en honor a su eterno descanso.

El homenaje llegó a su fin con la afición encendiendo las lámparas de sus celulares, cerrando con broche de oro con una serie de aplausos con dedicatoria especial hasta tierras sonorenses, en donde hasta ayer se velaba a la leyenda.

Venados se unió al Homenaje | Foto: José Betanzos

“Estoy muy orgulloso de él, porque como amigo fue una fina persona, nos estimamos, inclusive los trofeos que él conquistó me los prestó para que yo los pudiera cargar. Dios se acordó de él, y lo más lamentable es la noticia que recibí. Para mí era un ídolo. Mi más sentido pésame para toda su familia”, sostuvo Ricardo Moreno, mejor conocido como el Bombero, fiel aficionado de los guindas y quien tuvo la dicha de ser amigo de uno de los máximos emblemas de los Tomateros.

“Él, su compadre, Alfonso ‘Houston’ Jiménez, me brindaron su amistad. Recuerdo que una ocasión en Mazatlán me vieron en el malecón y me trajeron de regreso a Culiacán porque ya había terminado la serie. Para mí fue un honor venir junto a ellos en su camioneta y junto a sus esposas”, recordó Moreno, como una de las tantas anécdotas que tenía con Estrada, con quien incluso se topó en algunas ediciones de Serie del Caribe.