La Selección Argentina da prioridad al Boca Juniors - River Plate

Buenos Aires, Argentina.- Con la clasificación de Boca Juniors y River Plate a las semifinales de la Copa libertadores, la Seleccion Argentina ha considerado no convocar a jugadores de dichos clubes para no intervenir con la serie y evitar que viajen en exceso.

Por lo que para las fechas FIFA del mes de octubre la albiceleste saldrá al viejo continente para probar jugadores jovenes y esto sumado a la ausencia de Lionel Messi por la suspencion hecha por la conmebol.

"Nuestro trabajo es siempre el mismo, intentar hacer lo mejor y que la selección funcione bien. Estoy contento porque es una linda oportunidad y hay una linda camada de chicos jóvenes para poder entrenar" afirmó Lionel Scaloni.

En lo proximos días se enfrentarán a la Seleccion Mexicana y la Seleccion de Chile en las fechas FIFA del mes de septiembre por norteamerica y esto dijo el seleccionador.

"México y Chile son rivales difíciles y es importante jugar siempre contra rivales así. Tenemos una base que jugó la copa e iremos acoplando a los nuevos chicos, buscando la intención de que jueguen todos".

Para Lionel Scaloni estar en el banquillo argentino ha sido de motivos de presion de l aficion que no les gusta ver el accionar de su seleccion como lo fue en la pasada copa america.

"No estamos ajenos, no queremos interferir. Ya tuvimos la experiencia del año pasado con jugadores lesionados y no está bueno, no queremos que eso pase"