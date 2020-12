La Selección Mexicana tiene como prioridad en 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio

Ciudad de México.- La Selección Mexicana tendrá un 2021 cargado de emociones y muchos compromisos, algunos más importante que otros pero con la exigencia para el combinado mexicano deberá ser una obligación estar peleando todo y cada uno de ellos. Uno de los que son de suma importancia es conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos para Tokio 2021.

Recientemente se le cuestionó a Gerardo Martino cuál es el panorama para México con respecto a los Juegos Olímpicos, a lo que respondió que es lo más importante del año para el futbol mexicano por lo que se le dará la prioridad por encima de la Copa Oro ya que ambos torneos cruzarán fechas, aunque planea competir en todas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Obviamente lo más importante son las eliminatorias que empiezan en septiembre y hay una parte que competimos a la par que es entre Final Four (Liga de Naciones, Juegos Olímpicos y Copa Oro, donde evidentemente vamos a darle prioridad a los Juegos Olímpicos", dijo para TUDN.

Asimismo aclaró que todo deberá ser consultado con Jaime Lozano, quien es el que maneja la Selección Olímpica para poder elegir bien a sus futbolistas de cara a los partidos importantes, ya que algunos de los jugadores podrían ver actividad sin problemas en las dos selecciones.

"Tenemos que seguir hablando con Jaime (Lozano), respecto incluso a los tres mayores que eventualmente él vaya a elegir porque esos tres futbolistas no van a participar en esta Copa Oro y él espera mi decisión final acerca de los futbolistas elegidos porque en cuanto yo me pueda arreglar con futbolistas que no son Sub-23 menos le tocará el plantel a él y más posibilidad de elección tendrá", agregó,

Con esto el 2021 para la Selección Mexicana comienza a tener un poco más de forma, pero así también hay que planearlo de la mejor manera, pues hay más partidos de lo normal. México tiene Liga de Naciones, Amistosos, Copa Oro, Eliminatorias y Juegos Olímpicos en solo unos meses por lo que la elección de jugadores para ambos técnicos deberá ser buena.

Jaime Lozano y Gerardo Martino deberán hablar para elegir de buena manera a sus jugadores | Foto Jam Media

Originalmente la justa preolímpica debía disputarse en este año 2020, pero la pandemia de Covid-19 modificó las fechas de manera que todos los eventos masivos como los mismos Juegos Olímpicos tuvieron que ser modificados para el 2021. Una de las ventajas que con las que podrá contar el conjunto mexicano como las otras selecciones es poder elegir a los jugadores que previamente habían llamado aunque sus edades ya sean una Sub-23.

Los equipos calificados al Preolímpico son 8 en total conformados por, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, México y República Dominicana. La sede será Guadalajara con los estadios Akron y Jalisco como las canchas oficiales para los partidos eliminatorios rumbo a los JJOO.

La dinámica para obtener uno de los dos boletos es sencilla. Se jugarán una fase de grupos quienes queden en los dos primera avanzan, y en semifinales quienes lleguen a la final automáticamente entran a los Juegos Olímpicos del siguiente año.