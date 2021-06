La Selección de Argentina le rindió homenaje a Diego Armando Maradona

La Selección de Argentina le rindió un merecido homenaje este jueves en la Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar ante Chile, donde lucieron en su playera una imagén del astro Diego Armando Maradona en la parte delantera de su uniforme.

En la imagen se ve a Maradona con la fecha de nacimiento y el signo de infinito. Ademas de este homenaje para el astro y leyenda de Argentina, se unen también a la estatua inaugurada a las afueras del estadio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El escultor cordobés Carlos Benavídez, radicado en Buenos Aires y presente hoy en Santiago del Estero, contó a que la obra fue realizada “íntegramente en bronce” con la intención de homenajear al ‘Gran Capitán’ de la Selección Argentina”.

“A fines de diciembre me le encargaron y ha sido un placer, como también el de estar aquí en Santiago que no lo conocía. Nunca había venido, me quedé enamorado de la gente, de su calidez”, contó Benavídez, un artista plástico reconocido a nivel nacional e internacional por sus trabajos escultóricos de estilo figurativo expresionista.

Leer más: Luis Scaloni ganó los tres partidos de visitante y empató los dos de local con Argentina en las Eliminatorias

La pose de la escultura es con sus manos a los costados pisando un balon, además el escultor detalló que cuenta con su arito y anillo característico y el “10” en su espalda con camiseta y pantalón corto del seleccionado.

La camiseta de la selección Argentina en homenaje a Diego Maradona. pic.twitter.com/JcLZGCyjKE — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 4, 2021

Lionel Messi encabezó el homenaje a Maradona en el emotivo momento en el que el plantel de la Selección descubrió la estatua de 5 metros del ídolo argentino.

Leer más: España y Portugal se enfrentarán en amistoso con sabor a finales de Eurocopa

Argentina cierra la fase de grupos como segundo de estas Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

#SelecciónMayor La Selección @Argentina participó del homenaje realizado en las inmediaciones del estadio en donde se descubrió una estatua en homenaje a la leyenda Diego Maradona ���� pic.twitter.com/26naKUUKne — Selección Argentina ���� (@Argentina) June 3, 2021