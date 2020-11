La UFC le ha rechazado 3 fechas para pelear este año a Conor McGregor

El peleador irlandés, Conor McGregor, exploto contra la organización que lidera Dana White en la UFC, ya que le han cancelado tres fechas para pelear. McGregor mostró su enfado en su cuenta de Twitter en la que calculó no solo combates, sino también el dinero perdido.

"Después de ser ignorado en las 3 fechas que propuse. (¡3 fechas consecutivas podría agregar! Me hubieran tenido en 4 peleas este año) Y luego me dejan de lado porque no había multitudes presentes, dije 'a la mierda esto' y reboté", escribió. Además el irlandés recordó que a 4 peleas corresponden 6 millones de PPV comparadas [Pay-per-view/pago por visión] y se preguntó cuánto dinero han perdido por eso.

La última pelea qe disputo el irlandes, fue el 18 de enero de 2020, ante el norteamericano, Donald Cerrone, en esta pelea. McGregor se impuso por TKO (patada a la cabeza y golpes).

Ya con el 2020 terminando, lo más viable es que se le de una pelea a inicios del próximo año, una la cuál ya se le dio y posiblemente se lleve a cabo el 23 de enero ante Dustin Poirier en el estadio de los Dallas Cowboys, lo que significaría para el luchador una pausa de un año entero en las competiciones.

El 26 de marzo de 2019 anunció su retiro oficial del deporte por medio de Twitter. Después de un año largo alejado del octágono, McGregor volvió para enfrentar a Donald Cerrone en un combate de peso wélter en UFC 246 el 18 de enero de 2020. Ganó la pelea vía nocaut a los 40 segundos de la primera ronda. Esta victoria convirtió a McGregor en el único peleador en noquear a sus oponentes en las divisiones de peso pluma, peso ligero y peso wélter.