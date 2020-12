La WWE y estrellas de la lucha libre rinden homenaje a Jon Huber

La empresa WWE y varias superestrellas de la lucha libre estadounidense rindieron homenaje a Jonathan Huber, quien también se hacía llamar Luke Harper y Brodie Lee y que perdió la vida a sus 41 años de edad debido a problemas pulmonares.

La última aparición de Huber en la programación de la AEW se realizó en marzo pasado, cuando ganó el campeonato TNT frente a Cody Rhodes.

En las transmisiones de Monday Night RAW por medio de USA Network, WWE y sus superestrellas rindieron varios tributos en memoria del fallecido Jon Huber.

En las últimas horas, varios trabajadores y ex compañeros de WWE se manifestaron en sus redes sociales para dedicar mensajes a la memoria del competidor conocido en las filas de la empresa como Luke Harper.

Por supuesto que el episodio de RAW de este lunes no fue le excepcion. Previo al inicio de transmisión, una placa señalaba que el show estaba dedicado a la memoria de Jon Huber "Luke Harper".

A partir de ahí, los trabajadores de la empresa realizaron sutiles tributos a la memoria del ex campeón intercontinental y por parejas.

El comentarista Tom Phillips y el campeón máximo Drew McIntyre repitieron la frase "It's monday, you know what that means" que Huber popularizó en redes sociales antes de su llegada a AEW. El campeón máximo de WWE y Alexa Bliss también incluyeron el "Yeah, Yeah, Yeah" en sus promos.

Asimismo en casos más notorios, tanto Ricochet como Xavier Woods utilizaron movimientos en el ring característicos de Huber. A Xavier se le pudo ver portando una banda negra en su brazo con el nombre "BRODIE".

MENSAJE DE XAVIER WOODS EN RAW TALK

Xavier Woods fue el primero en expresarse sobre Jon Huber frente a una cámara de WWE. Durante la edición de RAW Talk posterior al show rojo de esta semana, el de The New Day no tuvo reparo en dedicar unas palabras al competidor. "Estamos aquí para brindar respeto hacia alguen que lo merece mucho",dijo Woods con su compañero Kofi Kingston a su lado.

"Brodie Lee. Luke Harper. Jon Huber. Ese hombre es nuestro amigo. Si no tuvieron la oportunidad de conocerlo, él fue un ser humano fantástico que hizo demasiado para esta industria. Tocó muchas vidas, y era capaz de hacer sentir bien a cualquiera sin importar si era luchador, productor o un fan. Él era una persona muy importante, tanto para mí como para esta compañía. Nosotros te extrañaremos mucho".

También la empresa WWE subió un video de homenaje en YooTube, para recordar momentos especiales de 'Luke Harper' en su paso por la organización.

“Mi mejor amigo murió. Nunca quise escribir estas palabras. Mi corazón está roto. El mundo lo vio como el increíble Brodie Lee, pero él era mi mejor amigo, mi esposo y el mejor padre que podrían conocer”, indicó la esposa de Jonathan.



Huber murió el 26 de diciembre en una clínica de la ciudad de Jacksonville (Florida, Estados Unidos) debido a un "problema pulmonar no relacionado con el Covid-19".

La ex superestrella de la WWE, Tiriple H, también reaccionó por el fallecimiento de Jon Huber. "Talento asombroso ... Mejor ser humano, esposo y padre", escribió en Twitter el ex múltiple campeón quien también ha sido dirigente de la famosa organización de lucha libre de Estados Unidos.

Randy Orton, quien tiene más de 6 millones 100 mil seguidores en la red social Twitter escribió: "No tengo las palabras. #RIPBrodieLee Que Dios envíe a su hermosa familia tanta fuerza como sea posible".