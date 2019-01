"La afición que esté tranquila, llegó el patrón": Maradona

Toluca (México).- Al restar importancia a la derrota de su equipo ante Potros, el argentino Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa del Ascenso del fútbol mexicano, le dijo a la afición que "esté tranquila porque el patrón está de vuelta", en referencia a su regreso a Culiacán.

Maradona debía reportar desde el 26 de diciembre con los Dorados y por diversas circunstancias médicas arribó a México ayer para dirigir su primer partido del Clausura 2019 cuando han transcurrido cuatro jornadas.

Dorados perdió en su debut ante el Celaya, descansó en la segunda jornada y pospuso su encuentro de la tercera fecha. Al perder hoy se hundió en el último lugar con dos reveses en un par de apariciones.

Al analizar la derrota Maradona refirió que su ausencia caló en los jugadores que tuvieron poco trabajo de táctica luego de que sus auxiliares Luis Islas y Mario García no renovaron contrato al concluir el anterior certamen.

Como no estuve en los entrenamientos se dedicaron más a la parte física que a la pelota, por eso estábamos imprecisos, no logramos una pared o un triángulo para pasar la mitad de la cancha. Ahora vamos a jugar Copa y nos vamos a recluir en Sinaloa, nuestro cuartel de trabajo. Llegué ayer, mago no soy, indicó.