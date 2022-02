La argentina Emiliana Duclos se roba las miradas de sus fans con corto vestido rojo.

La modelo Emiliana Duclos se ha convertido en toda una sensación en redes sociales luciendo su belleza y espectacular figura en cada una de sus publicaciones cautivando a sus seguidores mostrando parte de su vida cotidiana e incluso en los diferentes proyectos en los que participa.

Emiliana Duclos es una modelo que ha tomado gran fama en redes sociales gracias a su carisma y belleza que ha dejado ver en diferentes ocasiones, convirtiéndose en una de las chicas el mundo del modelaje más activas.

La joven originaria de Santa Fe, Argentina que se ha enamorado de México y no duda en mostrar los diferentes proyectos de trabajo en los que participa, enseñando a sus fans sus diferentes facetas, desde sus poses en ropa casual, e incluso en ropa interior y qué decir en trajes de baño.

Leer más: ¡Emocionada! Lindsey Brewer contenta de competir con mujeres talentosas sobre la pista

En esta ocasión recordaremos el día que Duclos se robó las miradas de sus seguidores al mostrar su belleza y espectacular figura portando un lindo y corto vestido entallado en color rojo desde Tulum donde paso unos días de vacaciones disfrutando del bello paisaje.

“Tulum vibes, and red vibes ❤️��”, escribió Emiliana en la publicación donde mostró su gran porte y mejores curvas con linda pose portando un encantador vestido rojo alcanzando miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Emiliana Duclos mostrando su belleza en lindo vestido rojo/Foto: Instagram Emiliana Duclos

Emiliana Duclos se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de sus viajes y días libres dejando ver su belleza en diferentes poses y outfits; y no pueden faltar las imágenes donde luce sus mejores curvas para el deleita de sus miles de seguidores en Instagram.

Leer más: La chilena Daniella Chávez se roba las miradas de sus fans con lindo outfit