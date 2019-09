La atleta mexicana Laura Galván fue asaltada al retirar su apoyo económico

Guanajuato.- Después de la polémica sobre los apoyos económicos que los deportistas deberían recibir tras sus participaciones en Panamericanos y Parapanamericanos se llegó a una resolución en donde se les entregó en tiempo y forma el apoyo.

La mexicana Laura Galván quien ganó el primer lugar en la prueba de los 5 mil metros planos fue una de las beneficiadas con este apoyo, lastimosamente la tarde de ayer al salir del establecimiento bancario unos sujetos le arrebataron lo que había retirado.

38 mil pesos fue la cantidad que la atleta perdió en un instante, y a través de sus redes sociales hizo una denuncia en contra del banco Citibanamex donde se mostraba molesta y su impotencia tras el triste hecho.

"Qué triste y qué susto. No puede ser que no confíe en el banco algo que con esfuerzo se gana y esta institución Citibanamex tenga empleados tan delincuentes", opinó Galván, de acuerdo a diversos medios de comunicación. Agregó: "Explíquenme, ¿cómo es que los asaltantes sabían que traíamos ese dinero con nosotros saliendo del banco?".

"Yo la verdad no quería sacar esa cantidad junta por lo mismo, los del banco me dieron mala espina desde que llegué a depositar ahí", escribió. "Pero como tengo mil cosas y entrenamiento por hacer, ¡se me hizo fácil sacar eso de junto que necesitaba! Pensé: me ahorra más tiempo"

Para finalizar laura galván dejo este mensaje "Espero que se investigue al banco y los que nos quitaron el dinero para que no sigan robando a tanta gente que llega a depositar o retirar dinero"

La ubicación que dio la deportista sobre el banco fue Sucursal Bancaria ubicada en Plaza los Ángeles.