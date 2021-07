La bella Alisha Lehmann es anunciada como nueva jugadora del Aston Villa

Inglaterra.- El futbol le sonríe a Alisha Lehmann que recientemente fue anunciada por el equipo del Aston Villa como su refuerzo de cara a la temporada 2021-2022 del futbol inglés femenino. La noticia la dio la misma jugadora en sus redes sociales como el equipo. Esta será la tercera aventura de la suiza en el futbol inglés.

"¡Muy feliz y emocionada de firmar por el Aston Villa!", comenta Lehmann, "Después de 3 años increíbles, mi tiempo en West Ham United ha llegado a su fin. Me gustaría agradecer a todos en el club que me han apoyado y en particular a Matt Beard y Jack Sullivan por darme mi oportunidad", así se despide del equipo que le abrió las puertas en el futbol en Inglaterra.

La bella futbolista Alisha Lehmann tambien se tomó el tiempo de agradecer al equipo del Everton con el que pasó una temporada cedida del West Ham ya que tambien tuvo un gran momento en donde brilló e hizo grandes amistades, "Gracias también al Everton por una gran temporada cedida. ¡Todas estas experiencias permanecerán conmigo para siempre", agregó.

Alisha Lehmann ya reportó con su nuevo equipo para comenzar la pretemporada de cara al inicio de la siguiente campaña. Previo a su contratación la futbolista dejó claro una vez más por qué es considerada una de las delanteras más letales dentro y fuera de la cancha, la suiza se dejó ver disfrutando en algunas playas sus vacaciones deleitando a más de uno de sus millones de fans.

Alisha Lehmann no dudó en presumir su escultural figura con un bello traja de baño en color rosa que esculpió su excelente figura que tanto le ha costado conseguir y mantener. La hermosa rubia es dueña de una cuenta en Instagram de poco más de 3.4 millones de personas que están al pendiente de todo lo que hace.

La suiza es un encantó de mujer que no le tiene miedo a mostrarse tal y como es para dejar en claro que vive la vida como ella quiere, por es Alisha Lehmann es fan de compartir todos sus momentos en redes sociales, desde los más cómicos hasta el momento serio que implica su trabajo, eso si son dejar de complacer a sus fans que enloquecen con su belleza.

