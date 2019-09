La bolichista Lily Robles gana bronce en Las Vegas.

Las Vegas, EE. UU.- Esta es la primera vez que un equipo azteca logra medalla en el Mundial femenil, un resultado que no fue nada fácil conseguirlo.

COMPETENCIA

En el último día de actividades mundialistas, Aseret Zetter, Iliana Lomelí, Sandra Góngora, Paola Limón, Adriana Pérez y Lilia Robles perdieron 2-1 con Suecia en una de las semifinales.

En la otra semifinal, Colombia dio la sorpresa al imponerse a la favorita Estados Unidos, y en la final con idéntico marcador a Suecia para llevarse el título de este certamen.

Lily Robles dijo estar muy emocionada y orgullosa por subir al podio en este mundial.

“Me siento muy contenta con esta medalla de bronce; es la primera vez en la historia que México gana una presea en el Mundial femenil y es un honor ser parte de este equipo”, dijo la bolichista sinaloense.

“Ha sido un poco difícil en el aspecto de acomodar tiempo en mi vida personal sin descuidar mi deporte, ya que soy la única en la selección que estoy casada y tengo dos hijos, de 10 años y de dos, pero gracias a Dios mi esposo me apoya y mi familia.

Lily Robles

Robles González, quien ha sido medallista en Olimpiada Nacional, campeonatos panamericanos y centroamericanos, externó que está muy agradecida con el Instituto Sinaloense del Deporte y su directora Paola Moncayo, por el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera.

“Hasta donde recuerdo, son ya 19 años desde Olimpiadas que el ISDE siempre me ha tenido las puertas abiertas”, refirió.

“Para ir a este mundial, hubo mucho sacrificio, ya que no tuvimos apoyo de Conade (Comisión Nacional del Deporte) ni de Federación, y ya teníamos un año que no salíamos por falta de apoyo”, señaló Lily.

Cabe recordar que el año pasado, en Juegos Centromericanos y del Caribe Barranquilla 2018, Robles logró la medalla de oro con el equipo de México para proclamarse bicampeonas, ya que habían ganado en Veracruz 2014.

Con este resultado en el Mundial, Lily Robles se perfila como una de las principales aspirantes a ganar el Premio Estatal del Deporte 2019.