'La calidad de los jóvenes es indiscutible'

Los Mochis, Sinaloa. Carlos Soto gerente general del equipo de Cañeros de Los Mochis, nos hablo sobre el arranque de la pretemporada y de los jóvenes talentos de los esmeraldas, así como los planes del club para esta temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

¿Cómo ve la respuesto de los jugadores en este inicio de pretemporada?

Estamos muy contentos porque es un grupo muy nutrido entre jugadores del equipo e invitados que se dieron cita en busca de hacer el equipo. De alguna manera dada la circunstancia que la liga de verano aun esta en los playoffs, algunos jugadores aun están en acción por eso en un grupo aun pequeño de novatos principalmente.

¿Cómo ve la calidad de estos jóvenes?

La calidad es indiscutible de ellos por eso Cañeros se hizo de sus servicios, algunos tomados en el draft y otros en cambios, pero por algo son prospectos no solo del beisbol mexicano sino que la mayoría son de equipos de grandes ligas.

¿Un equipo muy dinámico para esta campaña?

Bueno si me hablas de las características del equipos, es siempre hacer equipos dinámicos y rápidos, que combinen el poder. Así es el beisbol buscar que los jugadores cuenten con las 5 herramientas y Cañeros buscara está temporada con sus extranjeros dar muchas satisfacciones y un beisbol que guste a la afición.

¿Que nuevas caras son las que se esperan en los próximos días?

Bueno está por incorporarse la próxima semana jugadores como Melgarejo, Daniel Duarte que acaba de finalizar su participación en las menores, Juan Carlos Camacho está programado para reportar el martes por lo cual el nivel subirá en los próximos días. Hay mucha disposición de los jugadores de hacer bien las cosas.

¿Para que está Cañeros esta temporada?

Para campeón definitivamente, no tenemos duda que Cañeros va hacer uno de los equipos que sea fuertes y tendremos victorias que nos llevaran a la final, esperando no tener lesiones o circunstancias que no lo impidan.