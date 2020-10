La campeona mundial Ibeth 'Roca' Zamora peleará con Edith 'Pantera' Flores

Después de casi dos años de no subir al cuadrilátero, la boxeadora mexiquense Ibeth 'Roca' Zamora regresará a la actividad el próximo 30 de octubre, cuando se mida ante Edith Flores, en el combate estelar de la función denominada "Al Rig por Ellas" que se realizará en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La pandemia que ha afectado al mundo este año complicó a millones de personas, incluida la familia del boxeo, pero poco a poco se reactiva la actividad del pugilismo en México y el mundo y la “Roca” está lista para encabezar la función de la promotora “Chiquita Boxing”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“La pandemia fue un golpe fuerte para todos en todas las áreas, yo estoy agradecida con Ring Telmex, pues gracias a su apoyo continuo con mis entrenamientos, ha sido complicado, pero se trata de buscar, me gusta ser de las personas que si hay un obstáculo buscar una salida", expresó Ibeth Zamora.

Indicó que en su caso ha sido complicada esta situación, porque "nos reactivamos después de tiempo de no estar, se pospuso la defensa (del título), pero contentas, se abren las puertas, es importante que regreso al ring, no he dejado de entrenar”, dijo.

Zamora, campeona de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo desde mayo de 2018, se medirá con Flores en un evento, donde también estarán peleando Monserrat Alarcón, Judith Vivanco, Elizabeth Cruz, otras.

La "Roca", quiien tiene récord de 30-6, con 12 nocauts, tuvo su última pelea el 17 de noviembre de 2018, cuando defendió el cinturón ante Chaoz Minowa.

En mayo de 2018, Zamora reconquistó el campeonato mundial de peso mosca, al vencer por decisión unánime a Melissa McMorrow en Ciudad de Méxicod, después de que el 22 de abril de 2017 fuera destronada por Esmeralda "La Joya" Moreno.

Esta pelea ante "Pantera" Flores le sevirá de preparación, con miras a la defensa de su cetro que sostendrá contra la ganadora del combate que protagonizarán Sulem Urbina y Marlene Esparza, quienes se medirán este mes en un pleito eliminatorio.