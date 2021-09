La canadiense Marie-Pier Houle, mostró solidaridad a la familia de Jeanette Zacarías, "Estoy devastada"

Canadá.- La muerte de la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías de apenas 18 años de edad ha conmocionado a todo el país pues no pueden creer que a tan corta edad haya tenido que perder la vida en el deporte que tanto le gusta practicar. Con ello las muestras de cariño y solidaridad para la familia no se hicieron esperar como la de la canadiense Marie-Pier Houle quien fue la última rival de la mexicana.

Marie-Pier Houle estuvo con mucha carga emocional desde el pasado sábado cuando en el cuarto round luego de varias combinaciones, Zacarías dejó de luchar para perder el conocimiento y comenzar a convulsionar. Pero ahora he dedicado sus fuerzas para enviar sus condolencias a la familia de la mexicana pues perdió la vida tras varios días en estado critico.

La canadiense quien llegó esa pelea con cuatro victorias y un empate usó sus redes sociales para dar sus primeras impresiones ante la muerte de Jeanette Zacarías, "Después de la terrible noticia de la muerte de Jeanette Zacarías, estoy devastada", comentó en un comunicado.

La diferencia de condiciones era clara, pues Marie-Pier Houle contaba con 31 años mientras que la mexicana solo 18, aunque en términos de experiencia estaban muy parejas. La púgil canadiense aseguró que por ahora ya no quiere hablar más sobre la situación y que prefiera seguir en silencio hasta que la familia de su rival pase el luto, además de enviarle su pésame.

"Ofrezco mis sinceras y profundas condolencias a su familia y a su esposo Jovanni Martínez. Que Dios ilumine su alma y la reciba en su gloria", fue lo que dijo en su mensaje.

Comunicado de la agencia de la canadiense sobre lo sucedido con Jeanette Zacarías | Foto: Captura

Días antes de la triste noticia Marie-Pier Houle había hablado sobre lo que pasó ese día y aseguró que se sentía culpable mientras contenía el llanto, para ese momento Jeanette Zacarías estabas internada en estado grave pero estable, "Me siento culpable aunque sé que es parte de los riesgos de nuestro trabajo. Todos me dicen que no me sienta culpable y que mi pelea fue limpia", dijo la canadiense el pasado lunes.

Incluso Marie-Pier Houle aun sin saber el futuro de su rival aseguró que iba a reconsiderar continuar con su carrera como boxeadora, a pesar de que lo había logrado era importante para ella al lograr una victoria, pero solo podía pensar en lo que estaba viviendo Zacarías y su familia que no podía estar con ella en ese momento complicado.

La mexicana falleció este jueves 2 de septiembre, luego de casi 6 días en observación, su estado de llegada fue muy critico, recibió mucho castigo lo que le provocó convulsiones y perdida del conocimiento. Tras varios días no soportó más y lamentablemente murió a los 18 años de edad.