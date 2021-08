La chilena Daniella Chávez desafía la censura con atrevido bañador

La modelo chilena Daniella Chávez sigue consagrándose como toda una estrella dentro de las redes sociales gracias a sus ardientes publicaciones y su belleza dejando boquiabiertos a sus seguidores con cada post.

Daniella Chávez, que además de modelo también ha incursionado en el canto, no deja de impresionar a sus seguidores mostrando sus mejores curvas sin importar la hora en que estas sean publicadas.

La guapa chilena que también fuera portada en la revista PlayBoy en México, ha sabido lucir sus encantos para cautivar a sus más de 14.5 millones de seguidores que se deleitan observando a la guapa rubia.

En una de sus últimas publicaciones la Chávez ha desafiado la censura de las redes sociales al lucir su espectacular figura con un diminuto traje de baño de hilo dental en color rosa, desde un balcón en Miami, Florida subiendo la temperatura.

“No me busque’ en Instagram, Papi búscame en Casa! Nota a mi bañador del 1 al 10?”, escribió Daniela junto a la imagen donde pose de perfil dejando ver sus mejores atributos, publicación con la que alcanzó los más de 300 mil me gusta y recibió más de cuatro mil 800 comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar para la chilena.

Daniella Chávez se ha caracterizado por cautivar las redes sociales compartiendo aspectos de su vida cotidiana, así como su trabajo dentro del mundo del modelaje, donde deja ver su linda figura con diferentes outfits y cautivando a sus fans con sus sensuales imágenes en traje de baño.

