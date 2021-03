La ciclista Yarely Salazar sigue sumando experiencia

Culiacán, Sinaloa.-La ciclista sinaloense y clasificada a Tokio 2020, Yarely Salazar Vázquez se dice feliz por el séptimo lugar obtenido este fin de semana en Italia, competencias que le suman experiencia y kilómetros de cara al compromiso más importante de su carrera, los Juegos Olímpicos.

“Fue un buen resultado, pero considero que pudo haber sido mejor, por la sensación del clima, competimos a 10 grados, no estoy acostumbrada a esos climas, aun así estoy feliz”, dijo la ciclista sinaloense.

Como preparación para los Juegos Olímpicos está excelente estar acá en Europa compitiendo”, externó.

La competencia

“Me sentí muy bien, llegué con buena forma a Italia pero el día de la competencia hizo mucho frío, eso no es normal para nosotros, no estoy acostumbrada a competir con ese tipo de climas. Las sensaciones no fueron muy buenas, porque sentía las piernas muy duras, no de cansancio sino del frío”, externó la medallista.