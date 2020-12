La dura lucha de Texano Jr tras perder el megacampeonato

Ciudad de México.- Trabajar arriba del encuerdado es una situación que pone al límite la vida de cientos de luchadores, pues con en cada pelea, un movimiento en falso puede acabar con una carrera de años, así lo narró Texano Jr.

El luchador mexicano Juan Arturo Aguilar Leos conocido como el Texano JR contó su experiencia en la lucha libre mexicana en un episodio de "Héroes Reales" de la Lucha Libre AAA.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Teniendo un linaje luchistico, Texano JR mencionó que lo más importante no es siempre la preparación física, pues en ocasiones las grandes derrotas cuando se encuentran en la sima son más dolorosas que cualquier llave o golpe.

"Desgraciadamente la lucha libre es un albur, en el cual puedes agradar y ser la súper estrella y tener todo en la vida o puedes ser una persona que no agrada y no destacar. Es un arma de dos filos y nosotros debemos aprender que las cosas no se dan" explicó.

Mencionó que una de las etapas más duras que le ha tocado lidiar es la perdida abrumadora de títulos en tan solo un año, pues mencionó que en esa ocasión se había coronado como megacampeón pero un mal paso lo llevó a perder todo.

"Había obtenido todos los trofeos habidos y por haber. Viene al que yo le llamé el año fatídico, ese año perdí la cabellera y perdí el mega campeonato en un solo año, fue una muy mala racha, dos fracasos en muy corto tiempo", mencionó.

Con trabajo y dedicación ha tenido una gran carrera en #LuchaLibreAAA ����



Hoy en #HéroesReales presentamos un poco de la vida de @ElTexanoJr ��



➡️ https://t.co/GYSBe8tH7O pic.twitter.com/IWW4ohelwx — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) December 28, 2020

Situación que mencionó lo llevó incluso a pensar en el retiro, pues aunque contaba con una vida empapada en la lucha libre mexicana, hay entramientos físicos que no te brindan la capacidad de sobreponerse a esas pérdidas.