La emotiva dedicatoria de Diego Costa a una jugadora del Atleti Femenil

España.- Los gestos mas sencillos son los que pueden representar los mejores homenajes, y así lo hizo este día el delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, que tras anotar un gol realizó el hermoso acto de dedicar la anotación a la futbolista del femenil, Virginia Torrecillas, quién fuera operada por un tumor cerebral.

Corría el munuto 38' del partido entre Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid en el regreso de La Liga española, cuando Koke pasó para Diego Costa, quién definió por abajo para empatar el partido y luego celebrarlo con sus compañeros ante un estadio 'San Mamés' vacío.

A continuación Costa se separó de sus compañeros y corrió al banco de suplentes, de donde sacó una playera con el dorsal 14 y el nombre de “Virginia”, para después levantarla al aire por todos lados y dedicar la anotación a la jugadora que hoy se encuentra recuperándose de la operación en su cabeza.

Virginia Torrecilla tiene 25 años y es una de las figuras del fútbol femenino español. Ha jugado en equipos como el Barcelona, Montpellier de Francia, y actualmente en el Atlético Madrid. Con España es la capitana, donde ha disputado dos Mundiales (2015 y 2019).

Hace día fue la jugadora contó en redes socuales que luego de sufrir duertes dolores cabeza, los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral, por lo cual tuvo que ser sometida a un operación de la cual salió con éxito y ahora se recuperada en su hogar.

Una publicación compartida por virginia torrecilla (@virginiatr6) el 21 de May de 2020 a las 11:26 PDT

Nunca imaginé que me podía pasar algo así y me tocó. He superado un tumor estoy súper contenta. Si antes vivía la vida, ahora la viviré el doble”, publicó la futbolista en Instagram con un video.