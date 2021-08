La enfermedad del Parkinson atravesó la vida de Muhammad Ali, después de retirarse del boxeo

Estados Unidos.- Muhammad Ali es toda una leyenda del boxeo mundial. Comenzando su carrera con el nombre de "Cassius Clay" recibió cientos de contactos al rostro hasta que cumplió los 39 años, edad que decidió retirarse del box después de imponerse a grandes peleadores a lo largo de los años 60s. El autodenominado "El Más Grande" caminó como Muhammad Ali, hasta el día de su fallecimiento en el pasado junio del 2016.

Uno de los más grandes que el mundo boxístico pudo ser testigo de grandes peleas, sin duda fue el originario de Kentucky, en los Estados Unidos, quien fue amo y señor de los pesos pesados y, únicamente, cayó en una de sus peleas, enfrentando en una mítica pelea a su compatriota, Joe Frazier.

Su nombre es puesto en letras de oro dentro de la vitrina de las leyendas que tuvieron un período glorioso y hoy día son recordados por todos los amantes y conocedores del boxeo. Así como contempla una carrera de largas victorias antes de finalizar su última pelea arriba del ring en 1981, tuvo que entrar a una nueva contienda, pero contra si mismo.

En un lejano 1984, tres años después de retirarse los guantes de sus brazos, el ex pugilista fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, un tipo de trastorno que afecta el movimiento. Aunque no se conoce con exactitud el factor determinante para desarrollar esta enfermedad, los médicos mencionaron que los fuertes golpes que recibió Ali durante su travesía le causaron esta enfermedad.

Muhammad Ali sufrió de Parkinson por 32 años

AP

Dicha dificultad comenzaron acaparar todo su cuerpo y el funcionamiento de los músculos de Muhammed Ali. Comenzó a sufrir diversos temblores y no podía resaltar una palabra, incluso atarse los zapatos era una dificultad para el ex campeón pesado.

Hasta este vigente año no existe alguna cura para la enfermedad del Parkinson, sino medicamentos que ayudan a mitigar los malestares y prolongar el tiempo de vida del paciente. Diversos especialistas, incluso, criticaron que Ali fuese boxeador en sus tiempos, pero, aunque padeció de este trastorno, defendió su postura de manera pública y en el escrito en su obra "The Soul of a Butterfly" (el alma de la mariposa), autobiografía del ex boxeador de los Estados Unidos.

Muhammad Ali noqueó a su rival

AP

"Algunas personas confunden mis limitaciones con daño cerebral. Hay quienes dicen que estuve en el cuadrilátero demasiado tiempo y que el boxeo me causó estos problemas. Pero eso no es verdad. Habría tenido Parkinson si fuera un panadero", se lee en su libro.

"No hay muchos pugilistas que tengan Parkinson, y hay un montón de personas que tienen Parkinson que nunca han visto un combate de boxeo y mucho menos han estado en uno".

Muhammad Ali muestra el poder de su derechazo

AP

Muhammad Ali padeció de la enfermedad de Parkinson por más de 32 años. Estuvo desvastado por mucho tiempo pero nunca tiro la toalla y mucho menos se desvío de la vida pública. Falleció a sus 74 años de edad pero su legado será inmortal y siempre vivirá en los corazones de los apasionados al boxeo.