La española Beatriz Parra aseguro que la Liga MX Femenil es superior a varias europeas.

México.- La española Beatriz Parra, delantera del Atlético San Luis, aseveró este domingo que la Liga MX Femenil supera a varias de las ligas de Europa en infraestructura y apoyo a las futbolistas. “En recursos humanos, infraestructura e impulso económico está por encima de muchas ligas europeas, incluso si la comparamos con ligas como la de España, donde jugué varios años, la liga mexicana avanza a pasos agigantados”, aseguró la artillera española.

Parra comentó que lo que más le ha sorprendido en el crecimiento de la Liga MX Femenil es la mejora en los sueldos de las futbolistas. “La liga mexicana aún tiene camino por andar en el aspecto económico, pero si partimos de que una jugadora puede dedicarse exclusivamente al futbol con su equipo, creo que no está lejos de lograr esa independencia profesional de las jugadoras”.

La delantera, junto a su compatriota Marta Perarnau, capitana del Atlético San Luis, fueron las primeras futbolistas ibéricas en el campeonato local, que se celebra desde 2017, y que abrió su mercado a extranjeras en el Apertura 2021 con un cupo de hasta dos por equipo.

Beatriz Parra en un entrenamiento con el Atlético San Luis/@beitaparrasalas

A partir del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil serán cuatro los lugares permitidos para futbolistas de otras nacionalidades, situación que la goleadora histórica del Betis de la liga española, equipo con el que jugó desde 2014 y hasta mediados del 2021, aplaudió. “La llegada de extranjeras le da un plus a la liga y esperemos que con esta ampliación haya un crecimiento exponencial, aunque tampoco es para llenarse de extranjeras; la liga debe conservar la identidad que le da la jugadora mexicana”, subrayó.

A la nativa de Badajoz, le costó adaptarse en el Apertura 2021 con el San Luis, sólo hizo un gol, pero en el Clausura 2022 fue el referente goleador; marcó ocho, el segundo mayor número para una extranjera en la historia de la liga, algo que dijo desea superar. “Espero que no sea mi máximo de goles. Cuando vine a México tenía muy claro que no había llegado el momento de retirarme; ahora digo que si hice ocho goles mi techo en ese aspecto no lo he encontrado, por lo que lucharé por marcar más”, confesó la delantera de 34 años.

De los ocho partidos en los que la española anotó, el Atlético San Luis, que se quedó a un punto de clasificar a la fase final, venció en cuatro, empató en tres y sólo en uno perdió, datos que Parra reconoció pesan, pero que no le obsesionan para el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil. “Hago los goles porque soy la que está más cerca de la portería contraria, pero preferiría que mis compañeras me recuerden por mi apoyo que porque anoté el gol del empate o del triunfo en determinado partido, eso es para mí lo más importante”.

Te recomendamos leer

Bea Parra acaba de renovar su contrato con el Atlético San Luis por un año, y aunque compartió que aún le queda historia en las canchas no descartó que en un futuro busque en México una oportunidad para desarrollar su pasión; formar futuras futbolistas. “Me encanta el futbol formativo, me gusta enseñar, es mi profesión frustrada y espero tener la oportunidad de hacerlo aquí través del futbol; me encantaría dedicarme a eso, pero con lo bien que la estoy pasando en México, no me planteo retirarme pronto”.