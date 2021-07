La fecha que Julio César Chávez nunca olvidará pues ese día conoció el mundo de las drogas

México.- El nombre de Julio César Chávez es imborrable en el deporte mexicano, el máximo representante del boxeo azteca, estuvo en la cima del mundo conquistando títulos por doquier. Tuvo el dinero que siempre soñó, cosas materiales y mucho más. Así sería el mundo perfecto y exitoso para muchas personas pero para él, al parecer fue la perdición.

Julio César Chávez a pesar de ser el máximo ídolo de una generación por su gran labor sobre el ring, al parecer no le tenía tan contento como muchos suponían lo que hizo que en un punto de su carrera tuviera la pelea más complicada que no fue contra un rival de carne y hueso si no con la droga que poco a poco estaba acabando con él.

Sin duda el tambien escuchar el nombre de Julio César Chávez pone dos caminos, uno directo a la excelencia deportiva y otro a los escándalos como engaños, vinculaciones al narco y las drogas. Lo que lleva al día 1 de su adicción, Julio César Chávez por primera vez habló de ese terrible momento que estuvo por acabar con su vida, algo más importante que un récord.

La leyenda del boxeo se sinceró por primera ocasión en más de 20 años para la cadena de Telemundo en donde confesó el día exacto en el que su carrera tomó el rumbo que jamás debió. El multicampeón reveló que todo inició el 13 de septiembre de 1992, una época de mucha carga emocional para él, pues su deseo de ser el mejor lo llevó a pelear hasta en 6 ocasiones en un año, una brutalidad para ese momento.

Los puños de Julio eran superiores al de todos, en total ganó sus 6 combates llegando a las 84 peleas invicto, un récord que quería seguir aumentado para ser el mejor. Pero tambien fue el momento clave de su rompimiento interno, ya no se sentía acompañado y dejó su vida en un rumbo peligroso.

Chávez reveló que el día que venció a Héctor "Macho" Camacho se fue a celebrar pero que no fue lo que esperaba. Pero fue hasta el día siguiente cuando conoció el mundo de las drogas con su primera interacción con la cocina.

"Sinceramente gané muchísimo dinero, más de 100 millones de dólares; sin embargo, me sentía solo, vacío y qué fue lo que busqué, pues lo más tonto y estúpido: la droga", dijo Julio a Telemundo.

"Eso sucedió después de pelear con el "Macho" Camacho. Ahí cometí la estupidez de probar la cocaína por primera vez. Cuando la pruebas una vez tienes que probarla otra vez y otra más. Por eso dicen que es un suicidio, porque te arrastra a hospitales, a la cárcel y a la muerte", agregó Julio César Chávez.

Desde esa noche todo en la vida de Julio César Chávez cambió, principalmente en su vida personal ya que como boxeador estuvo firme por muchos años más hasta que en 1994 llegó la derrota más dolorosa para Chávez que fue ante Frankie Randall quien le pudo arrebatar su récord de 90 peleas invicto cortándola, así como la carrera del mexicano.

En más de una ocasión Julio César Chávez reconoció que fue la peor decisión de su vida, ya que de no haberlo hecho estaría siendo a un más grande su legado en el boxeo mexicano. Sabe que fue una equivocación que pagó caro con su familia, estando lejos de sus hijos, Julio César Chávez Jr y de Omar Chávez quienes entraron al deporte como su padre para salvarlo, pero de igual manera desviaron su camino siendo adictos tambien.

Ahora Julio César Chávez es un ejemplo de superación deportiva como en las adicciones, su nombre está vinculado a situaciones de ayuda para los jóvenes y que puedan encontrar una alternativa antes de llegar a las drogas. Incluso es dueño de un centro que ayuda a las personas a superar sus adiciones. Ya son muchos años que él se alejó de es mundo y ahora disfruta lo que pudo recuperar en el camino.

