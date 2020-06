La figura del Manchester City que saldrá del equipo en verano

Inglaterra.- A pesar de que el Machester City es un equipo lleno de estrellas y jugadores de calidad, parece que no todos los integrantes de la plantilla se sienten agusto con su lugar en el equipo, y ese es el casi del alemán Leroy Sané, quíén según palabras de su entrenador, Pep Guardiola, no continuará más con los 'ciudadanos'.

Guadiolo afirmó en una conferencia de prensa virtual que el joven delantero no ha querido renovar su contrato con el equipo, a pesar de que la directiva se lo ha propuesto en varias ocasiones, por lo que es muy probable que el jugador sea vendido durante el siguiente mercado de transferencias europeo.

Sané no renovará. Leroy dijo que no quiere extender su contrato a partir de la próxima temporada. Si al final de esta temporada acordamos con otro club que se vaya, se irá. Si no, se irá cuando acabe su contrato el año que viene. El club le ha ofrecido la renovación dos o tres veces pero lo rechazó", explicó Pep.