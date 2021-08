La futbolista Karen González enamora a sus seguidores luciendo su figura.

La futbolista mexicana Karen González no deja de deleitar a sus seguidores en redes sociales con cada una de sus publicaciones mostrando su belleza.

Karen González que se ha convertido en una de las jugadoras más seguidas de las Bravas de Juárez, ha cautivado a sus fans dentro y fuera de las canchas.

La joven ha sabido ganarse un lugar en redes sociales dónde se ha encargado de cautivar a sus seguidores luciendo su belleza en cada momento dejando sorprendidos a su fans.

En esta ocasión González enamoró a sus fans en redes sociales al compartir dos fotografías luciendo su linda figura portando unos jeans rotos y una blusa corta que resaltaron su belleza.

“Good for you health”, escribió Karen junto a las dos imágenes que cautivaron a sus seguidores quienes no dejaron pasar desapercibida la publicación regalándole más de 47 mil me gusta y decenas de comentarios elogiando la belleza de la futbolista.

Publicación de Karen González en redes sociales/@yoz_gless

Karen González se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como su trabajo dentro y fuera del campo, pero en todo momentos luciendo su belleza para el deleite de sus más de 696 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.