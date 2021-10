La futbolista Karen González muestra su belleza con lindo outfit en redes sociales.

La futbolista mexicana Karen González no deja de deleitar a sus seguidores en redes sociales con cada una de sus publicaciones mostrando su belleza, no solo con la camiseta de FC Juárez sino también con ropa casual.

Karen González que se ha convertido en una de las jugadoras más seguidas de las Bravas de Juárez, ha cautivado a sus fans dentro y fuera de las canchas.

La joven ha sabido ganarse un lugar en redes sociales dónde se ha encargado de cautivar a sus seguidores luciendo su belleza en cada momento dejando sorprendidos a su fans.

Leer más: Liga MX Femenil: Centellas del Necaxa busca dar la vuelta a la página tras la goleada en la fecha 13

En esta ocasión González enamoró a sus fans luciendo su belleza con un lindo outfit casual de pantalón y blusa donde ha dejado ver su linda figura con un encantador atardecer.

“�� -�������������� ���������������� ������ ������������ �� ���� ������������ �������� �������� ���� ����������”, escribió Karen junto a las imágenes que cautivaron a sus seguidores quienes no dejaron pasar desapercibida la publicación regalándole más de 49 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Karen González muestra su belleza en redes sociales/Foto:Instagram

Karen González se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como su trabajo dentro y fuera del campo, pero en todo momentos luciendo su belleza para el deleite de sus más de 699 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.