La golfista Paige Spiranac confiesa vivir un infierno por el ciberacoso al punto de no querer estar viva

Estados Unidos.- Lo que para Paige Spiranac era comenzar una carrera en el mundo del deporte y al mismo tiempo ser un claro ejemplo que de las mujeres bellas también pueden dominar las disciplinas comandadas por hombres se ha convertido en un verdadero calvario para ella pues en su más reciente entrevista confesó que en redes sociales sufre ciberacoso a tal grado de haber pensado quitarse la vida.

Paige Spiranac considerada una de las golfistas más guapas en su disciplina ha cautivado en más de una ocasión por sus atrevidas publicaciones en redes sociales donde porta atuendos más que llamativos para practicar su deporte. Si bien para muchos pudiera ser algo fuerte, para ella es algo normal pues es su manera de dejar claro que el talento se tiene sin importar la manera en la que se vista.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ante este gran boom que ha logrado en redes, la revista Sports Illustrated la contactó para ser elegida como la modelo de algunos trajes de baño. Y fue ahí donde dio ciertas declaraciones que han dado la vuelta al mundo por el infierno que ha estado viviendo en los últimos años a través de las redes sociales por su manera de vivir su deporte.

Spiranac explica que todo inició cuando debutó en el Golf, con solo 24 años en el Dubái Omega Ladies Masters en 2015. Lo que nunca pensó que pudiera pasarle fue exactamente lo que sucedió. Entre lagrimas confesó que a lo largo de los últimos años sus redes se han vuelto una bodega de mensajes fuertes, criticas incluso algo tan grave como amenazarla de muerte.

Leer más: Michael Phelps y su esposa rompen el silencio y explican cómo la depresión influye en sus vidas y familia

Paige Spiranac comezó su carrera en el golf en 2015 | Foto: Instagram Paige Spiranac

"Realmente me afectó. Las noches antes del torneo estaba sentada en el baño llorando a mares y pensaba 'No quiero pasar por este dolor, esta sensación de importancia'. Estando sola. Asustada. Me sentía tan indefensa por el acoso tan perjudicial que estaba sufriendo que llegue al punto de no querer vivir más", dijo la golfista.

Aun con las lagrimas en su rostro agregó que ahora luego de todo lo que ha pasado ha comenzado a ver por toda esas victimas que día a día pasan por la misma situación y quiere ayudarlas a superar sus traumas provocadas por personal mal intencionadas a través de la ONG Cyberspace. "Gente de todo tipo sufre acoso a diario y eso no está bien. Es el momento de empezar a apoyar a las victimas en lugar de decirles que eliminen sus redes sociales o ignoren el odio.

Sus redes sociales están dedicadas totalmente a promoción del deporte y su belleza | Foto: Instagram Paige Spiranac

Para finalizar les mandó un mensaje a todas esas personas que la acosaron por mucho tiempo y que la hicieron sentir mal. Aprovechó la entrevista para dejar claro que si lo que buscaban de ella era su sensualidad, su talento y todo lo que la engloba podrán verlo en esas fotografías que les demostrará como ser una mujer fuerte y feliz por ser quien es.

Leer más: Liga MX Femenil: Wendy Toledo sufre esguince cervical tras estrellarse con la portería

"Esta sesión de fotos se sintió como si fuera para mí, tenía que ser. Era el momento adecuado, el lugar correcto, el momento correcto en mi vida con todo lo que he pasado. Finalmente recuperé lo que es mío. Recuperé mi cuerpo, mi sensualidad y fue como, '¿ustedes me quieren ver sexy? voy a mostrarles lo sexy que soy y voy a hacerlo a mi manera", finalizó.