La grandiosa labor social de Erika Fernández con los animales

La conductora y modelo Erika Fernández se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales, poco a poco ha iniciado a llamar la atención más y más debido a sus publicaciones además de su participación en la pantalla chica de Fox Sports.

Fernández se ha caracterizado por compartir en redes sociales aspectos de su vida cotidiana y ha deslumbrado a sus seguidores con su tremendo cuerpo luego de posar en traje de baño en diferentes ocasiones, además de mostrar su belleza.

La Colombo-cubana no solo muestra en redes sociales lo linda que luce, sino que ha mostrado un lado más sensible con grandes campañas en pos de ayudar a los animales.

En diferentes ocasiones, Erika Fernández ha mostrado en redes sociales la gran labor social que hace en diferentes zonas de México recogiendo y apoyando a animalitos que se encuentran sin hogar, llevando a algunos de ellos hasta su casa para recibir un cuidado.

Erika Fernández ha mostrado su apoyo con diferentes agrupaciones de apoyo a animales de la calle como lo son “Amor sin raza” y hace algunos días mostro su lado más tierno luego de que una de las perritas que había sido rescatada muriera.

“Bastaron unos días para enamorarme completamente de ti!!! Mucha gente te quería tener y se quedaron con las ganaste amarte porque te fuiste al cielo muy rápido mi amor!! Ya estás en un mejor lugar, sin la falta de empatía y compasión de la gente!!! Te amo cielito y me duele el corazón porque te merecías una familia!! El parvovirus no es un juego, casi siempre es letal cielito no aguantó”, escribió Fernández.

Además la conductora de NET: Nunca Es Tarde, también pidió a las personas que tengan cuidado con sus mascotas y las invito a que vacunen a sus mascotas.

Erika Fernández ha mostrado en diferentes ocasiones su lindo cuerpo, el gran trabajo que realiza en el gimnasio para mantener su figura, posando en traje de baño desde la playa, la piscina donde enamora a sus seguidores, pero también muestra su lado humano mostrando el apoyo a los animalitos.