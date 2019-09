La historia de Cruz Azul comienza a tomar rumbo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la situacion de Cruz Azul esta llegando a su final ahora que sale a la luz que Víctor Garcés si tiene facultad de elegir dentro de club mas no asi en la cooperativas asi lo afirmó el vocero de la cooperativa, Jorge Hernández para los microfonos de Récord,

“El licenciado Garcés si está en facultad dentro del club deportivo, más no así dentro de la Cooperativa, lo que se ha difundido en los medios es que al no estar en la Cooperativa no puede estar en el equipo y eso es falso”